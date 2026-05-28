Semangat Kebersamaan Warnai Pembukaan Gawe Dayak Naik Dango XXVI Kota Singkawang

GAWAI DAYAK - Pembukaan Gawai Dayak Naik Dango XXVI Tahun 2026 Kota Singkawang yang digelar di Rumah Adat Dayak Kota Singkawang, Jalan Baru No. 07, Kelurahan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan, Rabu 27 Mei 2026 malam. Kegiatan budaya tahunan masyarakat Dayak tersebut mengusung tema "Generasi Penerus, Penjaga Adat, dan Penggerak Masa Depan".

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Suasana hangat, meriah dan penuh nuansa budaya mewarnai pembukaan Gawai Dayak Naik Dango XXVI Tahun 2026 Kota Singkawang.

Pembukaan Gawe Dayak Naik Dango dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh penting, di antaranya Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Kalbar Y. Anthonius R, SE, MSi, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, SE, MH, Wakil Wali Kota Muhammadin SE, MH.

Kapolres Singkawang AKBP Dody Yudianto Arruan, S.I.K, Dandim 1202/SKW Letkol Arh Muhammad Ivan Juniar, S.I.P, serta unsur Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tamu undangan lainnya.

Rangkaian acara berlangsung khidmat dan semarak dengan diawali peresmian gerbang Rumah Adat Dayak, pemotongan tebu, tarian penyambutan, hingga prosesi penyimpanan hasil panen sebagai simbol rasa syukur masyarakat adat Dayak kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen dan kehidupan yang diberkahi. Kegiatan juga dimeriahkan dengan tarian kolosal dan hiburan budaya yang disambut antusias masyarakat yang hadir.

Ketua Pelaksana kegiatan, Andreas Aan, S.Ak menyampaikan bahwa Gawai Dayak Naik Dango merupakan tradisi budaya yang memiliki makna mendalam sebagai ungkapan syukur masyarakat Dayak atas hasil panen padi.

Ia menjelaskan, kegiatan tahun ini dilaksanakan selama lima hari mulai 27 hingga 31 Mei 2026 dengan target kunjungan mencapai sekitar 20 ribu pengunjung.

Sementara itu, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie dalam sambutannya mengatakan bahwa Gawai Dayak Naik Dango bukan hanya seremoni budaya tahunan, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan kebersamaan masyarakat Kota Singkawang yang hidup harmonis dalam keberagaman.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan momentum tersebut sebagai sarana mempromosikan budaya dan pariwisata Kota Singkawang kepada masyarakat luas, sekaligus menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan selama kegiatan berlangsung.

Guna memastikan kegiatan berjalan aman dan lancar, Polres Singkawang melaksanakan pengamanan dengan melibatkan 26 personel yang dipimpin oleh KBO Satsamapta Polres Singkawang IPTU Agus Jatmika selaku perwira pengendali. Kehadiran personel pengamanan diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat yang mengikuti rangkaian Gawe Dayak Naik Dango XXVI Tahun 2026 Kota Singkawang.

Ritual Adat

Perayaan Gawai Dayak Naik Dango XXVI Tahun 2026 resmi dimulai di Kota Singkawang, diawali dengan ritual adat dan misa syukur yang berlangsung di Rumah Adat Dayak Kota Singkawang, Jalan Baru Nomor 7, Kelurahan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan, Rabu 27 Mei 2026.

Kegiatan berlangsung sejak pukul 08.00 WIB dengan pengamanan dari personel Polres Singkawang guna memastikan seluruh rangkaian acara berjalan aman dan kondusif.

Tradisi Naik Dango sendiri merupakan bentuk ungkapan syukur masyarakat Dayak atas kehidupan yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa.