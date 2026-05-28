Personel Polisi Lakukan Pengamanan, Ribuan Jemaah Sholat Idul Adha di Halaman Kantor Bupati Sanggau

IDUL ADHA - Pelaksanaan Sholat Idul Adha 1447 Hijriah di halaman Kantor Bupati Sanggau, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Rabu pagi, 27 Mei 2026, berlangsung aman, tertib, dan penuh khidmat. Sejumlah Personel dari Polres dan Polsek melakukan pengamanan

Kegiatan ibadah yang dimulai sekitar pukul 07.30 WIB itu dihadiri sekitar 1.000 jemaah dari berbagai wilayah di Kabupaten Sanggau.

Pengamanan kegiatan dipimpin langsung oleh Kasiwas Polres Sanggau selaku Perwira Pengendali Pengamanan, Iptu Matiyas Yulian, bersama 12 personel gabungan dari Polres Sanggau dan Polsek Kapuas.

Kehadiran aparat kepolisian bertujuan memastikan seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar tanpa gangguan keamanan maupun hambatan arus lalu lintas di sekitar lokasi.

Dalam pelaksanaan Salat Idul Adha tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Drs. Aswin Khatib, M.Si., bertindak sebagai khatib. Sementara imam salat dipimpin oleh Ustadz Muhammad Althof Samadya Abadi Rohman.

Tausiah yang disampaikan mengangkat nilai keikhlasan, pengorbanan, serta pentingnya memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat.

Suasana religius tampak menyelimuti halaman Kantor Bupati Sanggau sejak pagi hari.

Jemaah yang datang bersama keluarga terlihat memadati area pelaksanaan salat dengan tetap menjaga ketertiban.

Petugas pengamanan juga melakukan pengaturan akses masuk dan pemantauan di sejumlah titik strategis guna mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas.

Berdasarkan data Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kabupaten Sanggau, pelaksanaan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 H/2026 M di wilayah Kabupaten Sanggau tercatat mencapai 846 ekor hewan kurban. Jumlah tersebut terdiri dari 694 ekor sapi dan 152 ekor kambing yang akan didistribusikan kepada masyarakat di berbagai kecamatan.

Iptu Matiyas Yulian mengatakan pengamanan dilakukan sebagai bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat agar umat Muslim dapat menjalankan ibadah dengan rasa aman dan nyaman. Menurutnya, sinergi antara aparat keamanan, panitia pelaksana, dan masyarakat menjadi faktor penting terciptanya situasi yang kondusif selama kegiatan berlangsung.

“Polres Sanggau berkomitmen memberikan pengamanan maksimal pada seluruh rangkaian Hari Raya Idul Adha, mulai dari pelaksanaan salat hingga pemotongan hewan kurban. Kami ingin memastikan masyarakat dapat beribadah dengan tenang sehingga situasi kamtibmas tetap aman dan terkendali,” ujar Iptu Matiyas Yulian di sela kegiatan pengamanan.

Ia menambahkan, pengamanan yang dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari Surat Perintah Kapolres Sanggau tentang Pengamanan Shalat Idul Adha 1447 H dan pemotongan hewan kurban di wilayah hukum Polres Sanggau.

Personel yang diturunkan juga disiagakan untuk mengantisipasi potensi kerawanan selama momentum perayaan Idul Adha.

Selain fokus pada pengamanan area ibadah, personel gabungan turut melakukan patroli dan pengawasan di sekitar lokasi guna memastikan arus kendaraan tetap lancar. Kehadiran polisi di tengah masyarakat diharapkan mampu memberikan rasa nyaman sekaligus mempererat hubungan kemitraan antara Polri dan warga.