Pesona Indah Pantai Kasturi Indah Sambas, Libur Idul Adha Masih Sepi Pengunjung

Tayang:
Penulis: Imam Maksum | Editor: Madrosid
PANTAI KASTURI - Sejumlah pengunjung ketika menikmati suasana di Pantai Kasturi Desa Sarang Burung Danau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Rabu 27 Mei 2026. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Suasana libur Idul Adha belum mampu mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata Pantai Kasturi Indah, Desa Sarang Burung Danau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Rabu 27 Mei 2026.

Pantai wisata alam tersebut tampak masih sepi pengunjung meski berada dalam momentum libur panjang.

Berdasarkan pantauan di lokasi, hanya terlihat beberapa wisatawan lokal yang datang untuk menikmati suasana pantai.

Pantai Kasturi Indah dikenal memiliki panorama pasir putih yang membentang panjang.

Selain itu, deretan pepohonan cemara yang tumbuh di sepanjang bibir pantai menambah suasana sejuk dan asri.

Deburan ombak yang khas juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung.

Pantai ini bahkan disebut sebagai salah satu spot terbaik untuk menikmati panorama matahari terbenam saat sore hari.

Pengunjung tidak perlu khawatir soal biaya masuk karena destinasi wisata ini masih gratis. Hingga saat ini, pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata masih dilakukan secara mandiri oleh warga setempat.

Untuk mencapai lokasi pantai, pengunjung harus menempuh perjalanan sekitar 4 kilometer dari Kantor Desa Sarang Burung Danau.

Akses menuju lokasi saat ini hanya bisa dilalui menggunakan sepeda motor dengan waktu tempuh sekitar 15 menit.

Sepanjang perjalanan menuju pantai, pengunjung akan disuguhkan pemandangan hamparan kebun kelapa dan buah naga di sisi kiri dan kanan jalan.

Pemandangan tersebut menjadi daya tarik tersendiri yang menyejukkan mata selama perjalanan.

Sesampainya di lokasi, wisatawan akan disambut rindangnya pepohonan cemara yang berjajar di kawasan pantai.

Area pantai yang luas juga dinilai cocok dijadikan lokasi camping bersama keluarga maupun teman.

Di kawasan wisata ini telah tersedia sejumlah fasilitas umum seperti mushola, kamar mandi, WC umum, serta area parkir kendaraan yang cukup luas.

Biasanya, objek wisata Pantai Kasturi Indah ramai dikunjungi saat digelar hiburan musik dengan menghadirkan penyanyi lokal.

Namun, jika tidak ada kegiatan atau event tertentu, kawasan wisata tersebut cenderung sepi pengunjung.

