Penutupan Naik Dango XIX Sambas Meriah, Satono Sebut Terdongkrak Pertumbuhan Ekonomi

NAIK DANGO - Bupati Sambas Satono dalam kegiatan penutupan Naik Dango XIX di Kabupaten Sambas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS – Bupati Sambas, Satono, menyebut perhelatan Naik Dango XIX memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Menurut Satono, kegiatan budaya tahunan tersebut tidak hanya menjadi seremoni adat semata, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang terlibat selama acara berlangsung.

“Agenda ini bukan hanya seremoni budaya, tetapi juga mampu menghidupkan UMKM. Momentum gawai setiap tahun harus menjadi penggerak roda ekonomi masyarakat Kabupaten Sambas dengan tetap menjaga keamanan dan kedamaian,” ujar Satono, Rabu 27 Mei 2026.

Sebelumnya, Bupati Sambas Satono bersama Wakil Bupati Sambas Heroaldi Djuhardi Alwi mendampingi Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, saat penutupan kegiatan Naik Dango XIX.

Penutupan Naik Dango XIX digelar di halaman Rumah Adat Dayak Ramin Bantang Nek Riuh pada Minggu 24 Mei 2026. Kegiatan budaya yang berlangsung sejak 19 Mei 2026 itu ditutup meriah dan dihadiri ribuan masyarakat.

Antusiasme warga terlihat dari ramainya pengunjung yang memadati lokasi acara sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian adat dan budaya Dayak di Kabupaten Sambas.

Satono menegaskan, suksesnya pelaksanaan Gawai Dayak tahun ini merupakan hasil kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga persatuan dan kondusivitas daerah.

“Kesuksesan Naik Dango tahun ini bukan hanya keberhasilan masyarakat Dayak, tetapi keberhasilan seluruh komponen masyarakat yang bersama-sama menjaga situasi tetap aman dan kondusif,” katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai organisasi kemasyarakatan dan paguyuban yang turut mendukung kegiatan tersebut, mulai dari DAD, MABM, MABT hingga paguyuban Jawa.

Menurutnya, semangat persatuan dan kebersamaan menjadi modal penting dalam memajukan kebudayaan daerah secara harmonis.

POV :

