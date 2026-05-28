Sasar Ring Satu Tambang, CMI Bagikan Hewan Kurban di Sandai dan Air Upas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, PT Cita Mineral Investindo Tbk (CMI) kembali menunjukkan komitmennya terhadap masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan melalui penyaluran bantuan hewan kurban kepada masyarakat Ring 1 tambang di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Bidang Sosial Budaya yang secara konsisten dijalankan perusahaan sebagai bentuk kepedulian sosial serta upaya mempererat hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar area operasional perusahaan, khususnya di wilayah Sandai dan Air Upas.

Pada momentum Idul Adha tahun ini, perusahaan menyalurkan total bantuan sebanyak 10 ekor sapi dan 13 ekor kambing yang didistribusikan ke beberapa desa di enam kecamatan, yakni Kecamatan Air Upas, Kecamatan Marau, Kecamatan Kendawangan, Kecamatan Sandai, Kecamatan Sungai Laur dan Kecamatan Simpang Hilir.

Manager CSR Site Sandai CMI, Dedy Dermawan, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen perusahaan untuk terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar wilayah operasional.

“Momentum Idul Adha menjadi kesempatan bagi kami untuk memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial dengan masyarakat. Melalui penyaluran hewan kurban ini, perusahaan berharap dapat memberikan manfaat nyata sekaligus mempererat hubungan baik yang selama ini telah terjalin dengan masyarakat di sekitar area operasional perusahaan,” ujar Dedy.

Apresiasi atas bantuan tersebut juga disampaikan oleh Muhtaram, Kepala Desa Muara Jekak.

Ia mengungkapkan rasa terima kasih kepada perusahaan atas perhatian dan kontribusi yang diberikan kepada masyarakat.

MENYALURKAN - PT Cita Mineral Investindo Tbk (CMI) menyalurkan bantuan hewan kurban kepada masyarakat Ring 1 tambang di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. (TRIBUN PONTIANAK/ISTIMEWA)

“Kami mengapresiasi kepedulian PT Cita Mineral Investindo Tbk yang secara konsisten hadir membantu masyarakat, terutama pada momentum Hari Raya Idul Adha. Bantuan hewan kurban ini sangat berarti bagi masyarakat kami dan diharapkan dapat terus mempererat hubungan baik antara perusahaan dan masyarakat desa,” ungkap Muhtaram.

Melalui berbagai program sosial yang dijalankan, perusahaan berkomitmen untuk terus tumbuh bersama masyarakat serta mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan di sekitar wilayah operasional perusahaan. (*)