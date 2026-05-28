LDII Kalbar Salurkan 236 Sapi dan 198 Kambing untuk Kurban Idul Adha 1447 H

KURBAN - Suasana proses pembagian daging kurban yang dilakukan oleh Petugas sekaligus penyaluran kurban dari LDII Kalbar Rabu 27 Mei 2026.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Semangat berkurban warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kalimantan Barat pada Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah terus meningkat.

Tahun ini, LDII Kalbar menebar sebanyak 434 hewan kurban yang terdiri dari 236 ekor sapi dan 198 ekor kambing.

Jumlah tersebut meningkat sekitar 9 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 395 ekor hewan kurban.

Peningkatan itu dinilai menjadi bukti tingginya kepedulian sosial dan semangat berbagi warga LDII kepada masyarakat.

Ketua DPW LDII Kalbar, Susanto, mengatakan ibadah kurban bukan hanya bentuk ketaatan kepada Allah SWT, tetapi juga menjadi sarana mempererat solidaritas sosial dan membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Kurban mengajarkan keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi kepada sesama. Manfaatnya bukan hanya secara spiritual, tetapi juga sosial,” ujarnya, Rabu 27 Mei 2026.

Menurut Susanto, pelaksanaan kurban di lingkungan LDII Kalbar melibatkan warga di berbagai daerah dengan penyembelihan yang dipusatkan di sekretariat, masjid, dan musala yang dikelola LDII.

Daging kurban kemudian dibagikan kepada masyarakat secara merata tanpa membedakan latar belakang agama maupun golongan.

“Kami tidak membatasi pembagian hanya untuk muslim saja. Warga lintas iman juga bisa menerima daging kurban. Ini bentuk kebersamaan dan kepedulian sosial,” tegasnya.

Ia menambahkan, pelaksanaan kurban juga memberi dampak positif bagi para peternak lokal. Pembelian sapi dan kambing dari peternak dinilai membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Setiap Iduladha, peternak sangat terbantu karena hewan ternaknya terjual. Ini juga menjadi bagian dari manfaat kurban untuk menggerakkan ekonomi masyarakat,” katanya.

Untuk proses distribusi, LDII Kalbar memilih sistem pembagian door to door agar penyaluran lebih tertib, aman, dan tepat sasaran.

“Kami ingin pembagian berjalan tertib dan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.

