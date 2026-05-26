Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Harris Terima Kunjungan Kerja Rombongan Dir Kamsel Korlantas Polri

KUNJUNGAN KERJA - Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Harris SH, SIK, MIK, CPHR menerima kunjungan kerja Direktur Keamanan dan Keselamatan (Dir Kamsel) Korlantas Polri Prianto, S.I.K., M.Si. beserta rombongan di wilayah hukum Polres Ketapang, Selasa 26 Mei 2026. Kegiatan tersebut digelar di Lapangan Volly Bhayangkara, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang.

Ringkasan Berita: Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Harris menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas perhatian yang diberikan oleh Korlantas Polri terhadap potensi generasi muda di Kabupaten Ketapang.

Menurutnya, viralnya penampilan drumband tersebut menjadi bukti bahwa talenta anak-anak daerah mampu bersaing dan mendapat perhatian di tingkat nasional.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG – Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Harris SH, SIK, MIK, CPHR menerima langsung kegiatan kunjungan kerja Direktur Keamanan dan Keselamatan (Dir Kamsel) Korlantas Polri Prianto, SIK, M.Si. beserta rombongan di wilayah hukum Polres Ketapang, Selasa 26 Mei 2026.

Kegiatan tersebut digelar di Lapangan Volly Bhayangkara, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang.

Kunjungan kerja ini dilaksanakan dalam rangka memantau secara langsung penampilan Drumband SD Negeri 5 Delta Pawan yang sebelumnya viral di media sosial dan mendapat perhatian luas dari masyarakat.

Kehadiran tim dari Korlantas Polri bertujuan untuk melakukan penilaian terkait kelayakan penampilan drumband tersebut untuk tampil pada peringatan puncak Hari Bhayangkara 1 Juli 2026 di Tugu Monas, Jakarta.

Dalam kegiatan tersebut, Brigjen Pol. Prianto bersama rombongan menyaksikan secara langsung penampilan para siswa-siswi drumband SD Negeri 5 Delta Pawan yang tampil penuh semangat, disiplin, dan atraktif.

Selain itu, Dir Kamsel Korlantas Polri juga memberikan arahan serta motivasi kepada guru pembina, pelatih, dan para peserta drumband agar terus meningkatkan kemampuan dan menjaga kekompakan tim.

• Satbrimob Polda Kalbar Strelisasi sejumlah Titik dalam Rangka Kunjungan Kerja Ketua Umum Dekranas

Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Harris menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas perhatian yang diberikan oleh Korlantas Polri terhadap potensi generasi muda di Kabupaten Ketapang.

Menurutnya, viralnya penampilan drumband tersebut menjadi bukti bahwa talenta anak-anak daerah mampu bersaing dan mendapat perhatian di tingkat nasional.

“Kami sangat bangga dan mengapresiasi semangat para siswa, guru pembina, dan pelatih yang telah bekerja keras hingga penampilan drumband SD Negeri 5 Delta Pawan mendapat perhatian dari Korlantas Polri. Semoga ini menjadi motivasi bagi anak-anak untuk terus berprestasi dan membawa nama baik Kabupaten Ketapang di tingkat nasional,” ujar Kapolres.

Suasana kegiatan berlangsung meriah dan penuh antusiasme, baik dari para peserta maupun masyarakat yang hadir menyaksikan langsung penampilan drumband tersebut.

Diharapkan melalui kegiatan ini dapat memberikan semangat dan dorongan bagi generasi muda untuk terus berkarya, disiplin, serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan sejak dini.

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS

- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

- Ikuti Instagram Tribun Pontianak IG TRIBUN