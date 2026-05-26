Polisi di Sekadau Bantu Pengendara Motor Kehabisan BBM saat Atur Lalu Lintas di Jalan Merdeka Timur

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Dua personel Satlantas Polres Sekadau membantu seorang pengendara motor yang kehabisan bahan bakar minyak (BBM) di Jalan Merdeka Timur, tepatnya di dekat Kantor BNI, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Selasa 26 Mei 2026 pagi.

Kedua personel tersebut yakni Ps Kanit Kamsel Satlantas Polres Sekadau AIPDA Yuni Iswandi dan Bripda Surya.

Saat itu, keduanya baru selesai melaksanakan pengaturan arus lalu lintas (ploting poin) sekitar pukul 06.30 WIB.

“Setelah selesai pengaturan lalu lintas, kami melihat seorang ibu mendorong sepeda motor di pinggir jalan. Setelah kami tanyakan, ternyata motornya kehabisan BBM,” kata AIPDA Yuni.

Diketahui, pengendara motor Honda Revo tersebut baru selesai mengantar anaknya ke sekolah. Saat perjalanan pulang, motor yang dikendarainya mogok karena kehabisan bahan bakar.

Melihat kondisi itu, AIPDA Yuni bersama Bripda Surya kemudian membantu dengan membelikan BBM jenis Pertalite agar pengendara tersebut dapat kembali melanjutkan perjalanan.

“Tadi ibu itu sempat kebingungan karena harus mendorong motornya. Kami bantu membeli BBM supaya motornya bisa digunakan kembali dan beliau dapat pulang dengan aman,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Sekadau AKBP Andhika Wiratama melalui Plt Kasi Humas IPDA Iwan Kurniawan mengapresiasi kepedulian personel Satlantas yang sigap membantu masyarakat di lapangan.

“Kegiatan ploting poin selain untuk mengatur arus lalu lintas, juga bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran personel di lapangan diharapkan dapat membantu warga ketika mengalami kendala maupun membutuhkan bantuan di jalan,” ujar IPDA Iwan.

Ia juga mengimbau masyarakat agar memeriksa kondisi kendaraan sebelum bepergian, termasuk memastikan ketersediaan BBM.

“Hal sederhana seperti mengecek bahan bakar sering kali terlupakan. Padahal, hal itu penting untuk mencegah kendaraan mogok di jalan yang dapat mengganggu keselamatan maupun kelancaran lalu lintas,” imbaunya.

