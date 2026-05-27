Viral Sapi Kurban Ngamuk di Mempawah Timur, Kenapa Bisa Terjadi? Ini Penjelasannya

SAPI NGAMUK MEMPAWAH - Rekaman CCTV seekor sapi kurban lepas dan mengamuk hingga masuk ke sebuah warung kopi di Jalan Bardannadi, Kelurahan Pasir Wan Salim, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Senin, 25 Mei 2026 malam. Ini penjelasan kenapa sapi kurban bisa mengamuk sebelum disembelih.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Kejadian sapi kurban mengamuk hingga masuk ke warung kopi di Jalan Bardannadi, Kelurahan Pasir Wan Salim, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Senin 25 Mei 2026 malam WIB mendadak viral di media sosial.

Menurut keterangan pemilik warung kopi, Nurul, sapi tersebut sebelumnya dibawa menggunakan mobil pickup oleh dua orang pria yang sedang dalam perjalanan menuju Pontianak.

"Mereka berhenti sebentar untuk istirahat dan ngopi di warung kami. Awalnya kondisi biasa saja, tapi tiba-tiba sapi di atas mobil berontak lalu lepas," ujar Nurul.

Sapi kemudian berlari dan masuk ke area warung sehingga membuat suasana mendadak kacau.

"Pengunjung langsung lari keluar karena takut. Kami juga sempat kaget dan panik karena sapi masuk sampai ke dalam warung," tambahnya.

Lantas kenapa kejadian sapi kurban mengamuk itu bisa terjadi?

Alasan Sapi Kurban Mengamuk sebelum Disembelih

Penjelasan ilmiah terkait kejadian itu dijelaskan dosen Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM) Panjono dilansir dari Kompas.com.

Panjono mengungkap sapi kurban mengamuk akibat merasa stres sebelum disembelih.

Tidak hanya manusia, Parjono menyebut sapi juga dapat mengalami rasa takut dan sakit.

Perasaan tersebut akhirnya memicu stres pada sapi.

“Sapi merasa terancam, sehingga berusaha mempertahankan diri dengan cara mengamuk,” jelasnya saat dihubungi Kompas.com, Selasa 18 Juni 2024.

Alasan lain sapi kurban stres hingga mengamuk dan memberontak juga dipengaruhi breed atau jenis sapi.

"Perilaku sapi atau hewan kurban itu dipengaruhi oleh breed atau jenis ternak, sistem pemeliharaan, atau interaksi hewan dengan manusia," jelas Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor, Supratikno dikutip dari Kompas.com, 2 Agustus 2024.

Cara Mencegah Sapi Kurban Mengamuk

Parjono menjelaskan, sapi kurban yang mengamuk sebelum disembelih sebenarnya dapat diantisipasi.

Perasaan terancam pada sapi tersebut bisa muncul karena melihat sapi lain yang disembelih atau mendengar riuhnya area penyembelihan.