Kapolsek Sambangi Koramil Mempawah Hulu untuk Perkuat Sinergitas TNI-Polri

KUNJUNGAN SILATURAHMI - Kapolsek Mempawah Hulu Iptu Freddy Surya Purnama, SH, MH, melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Koramil Mempawah Hulu guna memperkuat sinergitas antara TNI dan Polri, Senin 25 Mei 2026.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Kapolsek Mempawah Hulu Iptu Freddy Surya Purnama, SH, MH, melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Koramil Mempawah Hulu guna memperkuat sinergitas antara TNI dan Polri, Senin 25 Mei 2026.

Dalam kunjungannya tersebut, Kapolsek Mempawah Hulu disambut hangat oleh Danramil Mempawah Hulu Peltu Erwin Catur Perkasa beserta anggota Koramil.

Kegiatan berlangsung penuh keakraban dan kebersamaan sebagai bentuk soliditas antar institusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Turut mendampingi Kapolsek dalam kegiatan tersebut yakni Kanit Intelkam Polsek Mempawah Hulu Aiptu Bambang.

Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari, SH, SIK, melalui Kapolsek Mempawah Hulu Iptu Freddy Surya Purnama, SH, MH, mengatakan bahwa kegiatan sambang dan silaturahmi ini merupakan upaya untuk terus mempererat hubungan serta meningkatkan koordinasi antara TNI dan Polri di wilayah Kecamatan Mempawah Hulu.

“Sinergitas dan kekompakan antara TNI-Polri sangat penting dalam menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, diharapkan pelaksanaan tugas di lapangan dapat berjalan maksimal,” ujar Kapolsek.

Kapolsek juga berharap hubungan baik yang selama ini telah terjalin dapat terus dipertahankan demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum Polsek Mempawah Hulu.

