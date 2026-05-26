Polda Kalbar

Kanit Binmas Polsek Kuala Behe Hadiri Musdes RKPDes Desa Angkanyar dan Ajak Warga Jaga Kamtibmas

Kami optimistis situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif, sehingga program pembangunan desa bisa berjalan dengan lancar

Tayang:
Editor: Jamadin
zoom-inlihat foto Kanit Binmas Polsek Kuala Behe Hadiri Musdes RKPDes Desa Angkanyar dan Ajak Warga Jaga Kamtibmas
Humas Polsek Kuala Behe
MUSYAWARAH DESA - Kanit Binmas Aipda Andri, menghadiri undangan Pemerintah Desa Angkanyar, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak yang  menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2027, Senin 25 Mei 2026. Keamanan bukan hanya tanggung jawab Polri, melainkan tugas kita bersama, Dengan komunikasi yang baik antar-stakeholder 
Ringkasan Berita:
  • Keamanan bukan hanya tanggung jawab Polri, melainkan tugas kita bersama. Dengan komunikasi yang baik antar-stakeholder.
  • Kami optimistis situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif, sehingga program pembangunan desa bisa berjalan dengan lancar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDKA - Kapolsek Kuala Behe IPTU Handoko Warih melalui Kanit Binmas Aipda Andri, menghadiri undangan Pemerintah Desa Angkanyar, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak yang  menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2027, Senin 25 Mei 2026.

Musyawarah berlangsung di Aula Serbaguna Desa Angkanyar yang dimulai pukul 09.30 WIB dihadiri Kasi P3D Kecamatan M. Pardi, Kapolsek Kuala Behe diwakili Kanit Binmas Aipda Andri, Danramil 07 Air Besar diwakili Babinsa Pratu Lukas Nandi, Kades Angkanyar, Ketua BPD Desa Kuala Behe beserta anggota, Staf Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan tamu undangan lainya. 

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa bersama,  sambutan-sambutan serta Agenda utama membahas perencanaan program pembangunan desa untuk tahun 2027, agar seluruh kegiatan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran.

Kapolsek Kuala Behe IPTU Handoko Melalui Aipda Andri, Dalam kata sambutannya, ia mengajsk dan mengingatkan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

 "Kami mengajak tamu undangan yang hadir agar bisa berkolaborasi dengan Polsek Kuala Behe, jalin sinergitas dalam menjaga keamanan lingkungan, meningkatkan kepekaan terhadap situasi sekitar, serta menjaga kekompakan." ujarnya.

Bhabinkamtibmas Polsek Menyuke Hadiri Musyawarah Desa Penetapan APBDes Desa Tolok Landak

"Keamanan bukan hanya tanggung jawab Polri, melainkan tugas kita bersama, Dengan komunikasi yang baik antar-stakeholder, kami optimistis situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif, sehingga program pembangunan desa bisa berjalan dengan lancar," tambahnya ujarnya.

Musyawarah berjalan dengan penuh hikmat kemudian ditutup dengan penegasan komitmen bersama seluruh peserta untuk menjaga kerjasama yang sudah terjalin, sekaligus memperkuat hubungan antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat desa.

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp
- Ikuti Instagram Tribun Pontianak IG TRIBUN

Tags
Musyawarah Desa Khusus
Musyawarah Desa
Polres Landak
Kapolres Landak
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait: #Polda Kalbar
Video Pilihan
Motif Pembunuhan Wanita yang Jasadnya Dilempar dari Atas Tol Bogor, Sakit Hati Bahas Orangtua
Motif Pembunuhan Wanita yang Jasadnya Dilempar dari Atas Tol Bogor, Sakit Hati Bahas Orangtua
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan