Kanit Binmas Polsek Kuala Behe Hadiri Musdes RKPDes Desa Angkanyar dan Ajak Warga Jaga Kamtibmas

MUSYAWARAH DESA - Kanit Binmas Aipda Andri, menghadiri undangan Pemerintah Desa Angkanyar, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak yang menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2027, Senin 25 Mei 2026. Keamanan bukan hanya tanggung jawab Polri, melainkan tugas kita bersama, Dengan komunikasi yang baik antar-stakeholder

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDKA - Kapolsek Kuala Behe IPTU Handoko Warih melalui Kanit Binmas Aipda Andri, menghadiri undangan Pemerintah Desa Angkanyar, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak yang menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2027, Senin 25 Mei 2026.

Musyawarah berlangsung di Aula Serbaguna Desa Angkanyar yang dimulai pukul 09.30 WIB dihadiri Kasi P3D Kecamatan M. Pardi, Kapolsek Kuala Behe diwakili Kanit Binmas Aipda Andri, Danramil 07 Air Besar diwakili Babinsa Pratu Lukas Nandi, Kades Angkanyar, Ketua BPD Desa Kuala Behe beserta anggota, Staf Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan tamu undangan lainya.

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa bersama, sambutan-sambutan serta Agenda utama membahas perencanaan program pembangunan desa untuk tahun 2027, agar seluruh kegiatan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran.

Kapolsek Kuala Behe IPTU Handoko Melalui Aipda Andri, Dalam kata sambutannya, ia mengajsk dan mengingatkan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

"Kami mengajak tamu undangan yang hadir agar bisa berkolaborasi dengan Polsek Kuala Behe, jalin sinergitas dalam menjaga keamanan lingkungan, meningkatkan kepekaan terhadap situasi sekitar, serta menjaga kekompakan." ujarnya.

"Keamanan bukan hanya tanggung jawab Polri, melainkan tugas kita bersama, Dengan komunikasi yang baik antar-stakeholder, kami optimistis situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif, sehingga program pembangunan desa bisa berjalan dengan lancar," tambahnya ujarnya.

Musyawarah berjalan dengan penuh hikmat kemudian ditutup dengan penegasan komitmen bersama seluruh peserta untuk menjaga kerjasama yang sudah terjalin, sekaligus memperkuat hubungan antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat desa.

