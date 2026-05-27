Detik-detik Menegangkan Sapi Kurban Lepas dari Pickup Lalu Seruduk Warkop di Jl Bardannadi Mempawah
Kejadian itu membuat pengunjung dan pemilik warung panik berhamburan untuk menyelamatkan diri.
Penulis: Ramadhan | Editor: Faiz Iqbal Maulid
Ringkasan Berita:
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Viral di sapi kurban mengamuk hingga melabrak warung kopi di Jalan Bardannadi, Kelurahan Pasir Wan Salim, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Senin 25 Mei 2026 malam WIB.
Lantas bagaimana kronologinya?
Detik-detik Sapi Kurban Ngamuk di Mempawah Timur
Menurut keterangan pemilik warung kopi, Nurul, sapi tersebut sebelumnya dibawa menggunakan mobil pickup oleh dua orang pria yang sedang dalam perjalanan menuju Pontianak.
"Mereka berhenti sebentar untuk istirahat dan ngopi di warung kami. Awalnya kondisi biasa saja, tapi tiba-tiba sapi di atas mobil berontak lalu lepas," ujar Nurul.
Sapi kemudian berlari dan masuk ke area warung sehingga membuat suasana mendadak kacau.
"Pengunjung langsung lari keluar karena takut. Kami juga sempat kaget dan panik karena sapi masuk sampai ke dalam warung," tambahnya.
Pemilik sapi bersama warga kemudian berupaya menangkap dan menjinakkan hewan tersebut.
Meski sempat kesulitan karena sapi terus melawan, hewan kurban itu akhirnya berhasil diamankan.
Di tempat terpisah, Kapolsek Mempawah Timur, Iptu Imran mengingatkan masyarakat agar lebih waspada dalam mengawasi hewan kurban, terutama saat proses pengangkutan.
"Kami mengimbau kepada pemilik hewan kurban maupun panitia kurban agar memastikan keamanan hewan selama proses pengangkutan hingga penyembelihan, supaya kejadian seperti ini tidak terulang," tegas Iptu Imran.
Kenapa Sapi Kurban Bisa Mengamuk?
Dilansir dari Kompas.com, dosen Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM) Panjono mengungkap sapi kurban mengamuk akibat merasa stres sebelum disembelih.
Tidak hanya manusia, Parjono menyebut sapi juga dapat mengalami rasa takut dan sakit.
Perasaan tersebut akhirnya memicu stres pada sapi.
“Sapi merasa terancam, sehingga berusaha mempertahankan diri dengan cara mengamuk,” jelasnya saat dihubungi Kompas.com, Selasa 18 Juni 2024.
