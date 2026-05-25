Jelang Idul Adha, Segini Harga Cabai di Ngabang Landak

HARGA CABAI - Tim Satgas Pangan saat mengecek harga kebutuhan pokok jelang Idul Adha pada Senin 25 Mei 2026.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Harga cabai di Pasar Rakyat Ngabang masih bertahan tinggi meski beberapa komoditas sayur mulai mengalami penurunan harga dalam beberapa hari terakhir.

Sejumlah pedagang menyebut harga cabai rawit saat ini masih berada di kisaran Rp 100 ribu hingga Rp 110 ribu per kilogram, tergantung jenis dan kualitas cabai yang dijual.

Menurut Riska salah seorang pedagang sayur di Pasar Rakyat Ngabang, mengatakan harga cabai saat ini memang sedikit turun dibanding sebelumnya yang sempat mencapai Rp110 ribu per kilogram.

“Kalau cabai kita posisinya Rp100 ribu sekarang. Sebelumnya Rp110 ribu,” ujarnya saat ditemui di lapaknya pada Senin 25 Mei 2026.

Riska mengatakan cabai yang dijualnya merupakan campuran jenis dewata dan cakra. Ia menyebut cabai cakra menjadi salah satu jenis yang paling banyak dicari pembeli.

“Itu cabai keluaran pertama. Ada cabai batu, cabai dewata, cabai minyak juga,” katanya.

Baca juga: Pemkab Landak Sidak Pasar Jelang Idul Adha, Pantau Kenaikan Harga Cabai dan Bawang

Ia menjelaskan, cabai batu sebenarnya memiliki harga lebih murah, namun kurang diminati masyarakat karena rasa yang dianggap berbeda dibanding jenis lainnya.

“Yang murah itu cabai batu, tapi kurang digemari. Rasanya beda, agak aneh sedikit,” ucapnya.

Hal serupa juga disampaikan pedagang lainnya, Kak Aye. Ia mengatakan harga cabai di lapaknya masih dijual Rp110 ribu per kilogram.

“Cabe ini dewata sama minyak,” katanya.

Selain cabai rawit, cabai keriting di lapaknya dijual sekitar Rp80 ribu per kilogram. Sementara harga bawang merah berada di kisaran Rp45 ribu hingga Rp 50 ribu per kilogram.

Kak Aye menyebut stok cabai dan bawang sejauh ini masih aman karena pasokan rutin masuk setiap hari dari Pasar Flamboyan Pontianak.

“Saya tiap hari kok,” akunya saat ditanya soal ketersediaan stok.

Selain cabai dan bawang, sejumlah harga sayuran lain di Pasar Rakyat Ngabang saat ini berada di kisaran Rp 12 ribu per kilogram untuk timun dan jagung, tomat Rp 25 ribu, kentang Rp 20 ribu, kol Rp 17 ribu, hingga bawang bombai Rp 35 ribu per kilogram.

Sebelumnya Tim Satgas Pangan Kabupaten Landak melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar untuk memantau stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Iduladha di Pasar Rakyat Kabupaten Landak pada Senin 25 Mei 2026.