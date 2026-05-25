10 Tahun Berturut-turut Raih WTP, Bupati Erlina: Komitmen Pemkab Mempawah Kelola Keuangan Transparan

Ringkasan Berita: LHP diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar, Sri Haryati, kepada Bupati Mempawah, Erlina, bersama kepala daerah kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Barat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mempawah kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Capaian tersebut menjadi raihan opini WTP ke-10 secara berturut-turut bagi Pemkab Mempawah.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Aula Utama Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak, Senin, 25 Mei 2026.

LHP diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar, Sri Haryati, kepada Bupati Mempawah, Erlina, bersama kepala daerah kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Barat.

Bupati Mempawah, Erlina, mengatakan keberhasilan mempertahankan opini WTP selama satu dekade merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam menjalankan pengelolaan keuangan secara tertib dan sesuai aturan.

"Alhamdulillah, tahun ini Kabupaten Mempawah kembali meraih opini WTP untuk yang ke-10 kalinya secara berturut-turut. Ini tentu menjadi hasil kerja keras dan komitmen seluruh perangkat daerah," ujarnya.

Menurut Erlina, opini WTP yang diberikan BPK menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, serta memenuhi standar yang ditetapkan.

Ia menegaskan capaian tersebut bukan hanya sebatas prestasi administratif, namun juga menjadi tanggung jawab moral pemerintah daerah dalam mengelola anggaran untuk kepentingan masyarakat.

"Raihan ini bukan sekadar penghargaan, tetapi menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Erlina juga mengapresiasi seluruh organisasi perangkat daerah yang selama ini dinilai konsisten menjaga kualitas laporan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi.

"Kami berharap capaian ini dapat terus dipertahankan dengan meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah," tegasnya.

Kegiatan penyerahan LHP LKPD Tahun Anggaran 2025 tersebut turut dihadiri para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, serta Inspektur daerah masing-masing kabupaten/kota.

Makna Opini dalam LHP

Poin paling krusial dalam LHP adalah opini BPK, yang terdiri dari empat jenis:

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP):

Laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Ini adalah opini tertinggi dan terbaik.