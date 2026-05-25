Kayong Utara Kembali Sabet WTP dari BPK RI, Romi Wijaya Apresiasi Kinerja Jajaran

LAPORAN KEUANGAN - Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya (kanan), Ketua DPRD Kabupaten Kayong Utara (kiri), dan Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Barat, Dr. Sri Haryati foto bersama usai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di Pontianak, Senin 25 Mei 2026. Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

‎TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONGUTARA - ‎Pemerintah Kabupaten Kayong Utara kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

‎Predikat tersebut diterima langsung Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, saat menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Barat, Senin 25 Mei 2026.

‎Dokumen LHP diserahkan langsung Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Sri Haryati, kepada Romi Wijaya yang hadir didampingi Ketua DPRD Kabupaten Kayong Utara, Sekretaris Daerah, Inspektur, serta Kepala Badan Keuangan Daerah.

‎Capaian opini WTP tersebut menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

‎"Alhamdulillah, predikat WTP yang kembali kita raih ini adalah buah dari kerja keras, disiplin, dan sinergi seluruh elemen di Pemerintah Kabupaten Kayong Utara. Ini bukan hanya capaian di atas kertas melainkan bentuk pertanggungjawaban moral kita kepada masyarakat bahwa setiap rupiah uang rakyat telah dikelola dengan tata kelola yang benar, transparan, dan akuntabel," ujar Romi.

‎Meski kembali meraih opini tertinggi dari BPK RI, Romi menegaskan pihaknya tetap akan menindaklanjuti sejumlah catatan dan rekomendasi yang diberikan demi penyempurnaan tata kelola keuangan daerah.

‎Menurutnya, raihan opini WTP harus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan anggaran yang profesional.

‎"WTP ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja anggaran. Kami berkomitmen untuk langsung bergerak menyelesaikan beberapa catatan minor dari BPK agar ke depan administrasi kita semakin bersih dan profesional," pungkasnya.

Makna Opini dalam LHP

Poin paling krusial dalam LHP adalah opini BPK, yang terdiri dari empat jenis:

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP):

Laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Ini adalah opini tertinggi dan terbaik.

2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP):

Laporan keuangan wajar, namun ada pengecualian pada beberapa pos tertentu karena adanya keterbatasan bukti atau ketidakpatuhan terhadap standar.

3. Tidak Wajar (TW):

Laporan keuangan tidak menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi yang wajar sesuai SAP.