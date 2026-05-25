Sintang Dalam Data
Inilah 8 Sekolah Dasar Swasta di Sintang, Ada SDIT hingga Muhammadiyah
Informasi daftar Sekolah Dasar Swasta (SDS) Sintang kerap dicari oleh masyarakat.
Ringkasan Berita:
Namun tetap mengutamakan standar pendidikan sekolah dasar.
Makanya orang tua murid terkadang akan memilih sekolah-sekolah yang sesuai dengan keunggulan dari sekolah tersebut.
Adanya informasi daftar Sekolah Dasar Swasta ini bisa menjadi acuan bagi seluruh masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di bangun sekolah dasar.
Mereka bisa memilih sesuai keinginan dan berdasarkan lokasi yang paling dekat dengan rumah.
Terutama bagi orang tua yang menginginkan sekolah fleksible biasa akan memilih sekolah-sekolah swasta.
Daftar Sekolah Dasar Swasta di Sintang
- SD Islam Terpadu Sintang
NPSN: 130108734
Alamat: Jl. Akcaya 2 Blok C
Kelurahan/Desa: Tanjung Puri
Status: Swasta
- SD Karya Bangsa
NPSN: 270011827
Alamat: Jln. Lintas Melawi Komplek Golden Square Blok D1-2 RT 003/RW 001
Kelurahan/Desa: Ladang
Status: Swasta
- SD Muhammadiyah Sintang
NPSN: 30107697
Alamat: Jl. Dharma Putra
Kelurahan/Desa: Ladang
Status: Swasta
- SD Panca Setya 1 Sintang
NPSN: 30102503
Alamat: Jl. Moh. Saad
Kelurahan/Desa: Tanjung Puri
Status: Swasta
- SD Panca Setya 2 Sintang
NPSN: 30102518
Alamat: Jl. MT. Haryono
Kelurahan/Desa: Kapuas Kanan Hulu
Status: Swasta
- SD Suluh Harapan Sintang
NPSN: 30109067
Alamat: Jl. MT. Haryono Gang Damai, Sintang
Kelurahan/Desa: Kapuas Kanan Hulu
Status: Swasta
- SD Sungai Daun
NPSN: 30102519
Alamat: Kebiau Baru
Kelurahan/Desa: Kebiau Baru
Status: Swasta
- SD Swasta Graha Mulia Sintang
NPSN: 70039075
Alamat: Jalan Pdat Karya
Kelurahan/Desa: Kapuas Kanan Hulu
Status: Swasta
