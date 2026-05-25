Inilah 8 Sekolah Dasar Swasta di Sintang, Ada SDIT hingga Muhammadiyah

Informasi daftar Sekolah Dasar Swasta (SDS) Sintang kerap dicari oleh masyarakat.

Berdasarkan data kemindisdakmen terdapat delapan SDS yang tersebar di Sintang.

Baru-baru ini SDS Panca Setya 1 Sintang baru mendapatkan revitalisasi pembangunan bantuan pembangunan sejumlah ruang kelas, toilet dan meubeler.

Sekolah Dasar Swasta ini memiliki keunggulan tersendiri yang disesuaikan dengan keinginan sekolah.

Namun tetap mengutamakan standar pendidikan sekolah dasar.

Makanya orang tua murid terkadang akan memilih sekolah-sekolah yang sesuai dengan keunggulan dari sekolah tersebut.

Adanya informasi daftar Sekolah Dasar Swasta ini bisa menjadi acuan bagi seluruh masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di bangun sekolah dasar.

Mereka bisa memilih sesuai keinginan dan berdasarkan lokasi yang paling dekat dengan rumah.

Terutama bagi orang tua yang menginginkan sekolah fleksible biasa akan memilih sekolah-sekolah swasta.

Daftar Sekolah Dasar Swasta di Sintang

  1. SD Islam Terpadu Sintang
    NPSN: 130108734
    Alamat: Jl. Akcaya 2 Blok C
    Kelurahan/Desa: Tanjung Puri
    Status: Swasta
  2. SD Karya Bangsa
    NPSN: 270011827
    Alamat: Jln. Lintas Melawi Komplek Golden Square Blok D1-2 RT 003/RW 001
    Kelurahan/Desa: Ladang
    Status: Swasta
  3. SD Muhammadiyah Sintang
    NPSN: 30107697
    Alamat: Jl. Dharma Putra
    Kelurahan/Desa: Ladang
    Status: Swasta
  4. SD Panca Setya 1 Sintang
    NPSN: 30102503
    Alamat: Jl. Moh. Saad
    Kelurahan/Desa: Tanjung Puri
    Status: Swasta
  5. SD Panca Setya 2 Sintang
    NPSN: 30102518
    Alamat: Jl. MT. Haryono
    Kelurahan/Desa: Kapuas Kanan Hulu
    Status: Swasta
  6. SD Suluh Harapan Sintang
    NPSN: 30109067
    Alamat: Jl. MT. Haryono Gang Damai, Sintang
    Kelurahan/Desa: Kapuas Kanan Hulu
    Status: Swasta
  7. SD Sungai Daun
    NPSN: 30102519
    Alamat: Kebiau Baru
    Kelurahan/Desa: Kebiau Baru
    Status: Swasta
  8. SD Swasta Graha Mulia Sintang
    NPSN: 70039075
    Alamat: Jalan Pdat Karya
    Kelurahan/Desa: Kapuas Kanan Hulu
    Status: Swasta

