Inilah 8 Sekolah Dasar Swasta di Sintang, Ada SDIT hingga Muhammadiyah

KEGIATAN BELAJAR - Siswa sekolah dasar di Kalimantan Barat saat melaksanakan kegiatan belajar mengajar di tahun ajaran baru 2025/2026.

Berdasarkan data kemindisdakmen terdapat delapan SDS yang tersebar di Sintang.

Baru-baru ini SDS Panca Setya 1 Sintang baru mendapatkan revitalisasi pembangunan bantuan pembangunan sejumlah ruang kelas, toilet dan meubeler.

Sekolah Dasar Swasta ini memiliki keunggulan tersendiri yang disesuaikan dengan keinginan sekolah.

Namun tetap mengutamakan standar pendidikan sekolah dasar.

Makanya orang tua murid terkadang akan memilih sekolah-sekolah yang sesuai dengan keunggulan dari sekolah tersebut.

Adanya informasi daftar Sekolah Dasar Swasta ini bisa menjadi acuan bagi seluruh masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di bangun sekolah dasar.

Mereka bisa memilih sesuai keinginan dan berdasarkan lokasi yang paling dekat dengan rumah.

Terutama bagi orang tua yang menginginkan sekolah fleksible biasa akan memilih sekolah-sekolah swasta.

Daftar Sekolah Dasar Swasta di Sintang

SD Islam Terpadu Sintang

NPSN: 130108734

Alamat: Jl. Akcaya 2 Blok C

Kelurahan/Desa: Tanjung Puri

Status: Swasta SD Karya Bangsa

NPSN: 270011827

Alamat: Jln. Lintas Melawi Komplek Golden Square Blok D1-2 RT 003/RW 001

Kelurahan/Desa: Ladang

Status: Swasta SD Muhammadiyah Sintang

NPSN: 30107697

Alamat: Jl. Dharma Putra

Kelurahan/Desa: Ladang

Status: Swasta SD Panca Setya 1 Sintang

NPSN: 30102503

Alamat: Jl. Moh. Saad

Kelurahan/Desa: Tanjung Puri

Status: Swasta SD Panca Setya 2 Sintang

NPSN: 30102518

Alamat: Jl. MT. Haryono

Kelurahan/Desa: Kapuas Kanan Hulu

Status: Swasta SD Suluh Harapan Sintang

NPSN: 30109067

Alamat: Jl. MT. Haryono Gang Damai, Sintang

Kelurahan/Desa: Kapuas Kanan Hulu

Status: Swasta SD Sungai Daun

NPSN: 30102519

Alamat: Kebiau Baru

Kelurahan/Desa: Kebiau Baru

Status: Swasta SD Swasta Graha Mulia Sintang

NPSN: 70039075

Alamat: Jalan Pdat Karya

Kelurahan/Desa: Kapuas Kanan Hulu

Status: Swasta

