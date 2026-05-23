Sintang Dalam Data

Daftar Tempat Wisata di Kecamatan Sintang Kalbar, Cocok Liburan Bersama Keluarga di Sekitar Kota

Berikut dafar wisata di Kecamatan Sintang sebagai rekomendasi bagi seluruh masyarakat Kalbar.

Tayang:
Penulis: Madrosid | Editor: Madrosid
WISATA - Tempat wisata cocok untuk dikunjungi di pusat kota. Mudah untuk dikunjungi bersama keluarga. 

Beragam wisata yang ada di Kecamatan Sintang ini cocok sekali dijadikan tempat wisata.

Khususnya di waktu hari libur dan waktu senggang.

Seluruh lokasi ini berada di kawasan Kota Sintang yang relatif mudah untuk dikujungi.

Sebab semuanya berada di lokasi yang satu kawasan dengan ibu kota Kabupaten Sintang.

Makanya seluruh tempat wisata yang ada di Kecamatan Sintang ini akan menjadi rekomendasi terbaik untuk melaksanakan kunjungan wisata bagi semua orang yang melintas atau sengaja berkunjung ke sintang.

Daftar Wisata di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Kalbar

  1. Hutan Wisata Baning
    Berada di Kelurahan Baning dan Tanjung Puri.
    Hutan tropis di tengah kota ini cocok untuk wisata alam dan edukasi flora-fauna.
  2. Museum Kapuas Raya
    Museum yang menyimpan sejarah, budaya Dayak, Melayu, Tionghoa, serta koleksi tenun ikat khas Sintang.
  3. Danau Jemelak
    Danau dengan air jernih berwarna toska yang menjadi salah satu destinasi favorit warga Sintang.
  4. Danau Gucci
    Wisata danau yang sedang populer di Desa Mertiguna dengan panorama alam yang masih asri.
  5. Galeri Motor Bandong
    Galeri unik berbentuk kapal besar yang menyajikan edukasi sejarah dan budaya masyarakat Sintang.
  6. Masjid Jami Sultan Nata
    Masjid bersejarah peninggalan Kesultanan Sintang yang menjadi wisata religi umat Muslim.
  7. Museum Dara Juanti
    Bekas kompleks kerajaan Sintang yang kini menjadi museum sejarah kerajaan dan budaya lokal.
  8. Gereja Katedral Sintang
    Gereja tua yang juga dikenal memiliki arsitektur menarik dan sering dijadikan lokasi fotografi.
  9. Tugu Pancasila Kota Sintang
    Ikon Kota Sintang yang sering menjadi tempat bersantai dan berkumpul masyarakat.
  10. Taman Alun-Alun Kapuas
    Taman kota dengan suasana nyaman untuk nongkrong malam sambil menikmati kuliner.
  11. Serantung Water Park
    Tempat rekreasi keluarga dengan berbagai wahana permainan air.
  12. Tugu Bank Indonesia
    Lokasi favorit anak muda Sintang untuk nongkrong dan menikmati suasana malam kota.

