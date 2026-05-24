Bupati Sintang Gregorius Bala Motivasi Siswa, Ungkap Perjuangan Sulit Saat Sekolah Dasar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,SINTANG--Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, membagikan kisah masa kecilnya yang penuh keterbatasan saat menghadiri acara perpisahan pelajar kelas VI SD Panca Setya 1 Sintang di Pendopo Bupati Sintang, Sabtu, 23 Mei 2026.

Di hadapan para siswa dan orang tua, ia mengaku pernah tidak naik kelas hingga terlambat membayar uang sekolah semasa SD.

Acara perpisahan tersebut dihadiri perwakilan Yayasan Sukma, pimpinan dan dewan guru SD Panca Setya 1 Sintang, siswa kelas 1 hingga kelas 6 serta para orang tua murid.

Tahun ini, sebanyak 29 pelajar kelas VI akan menamatkan pendidikan dasar dan melanjutkan ke jenjang SMP.

Dalam sambutannya, Gregorius Herkulanus Bala menyampaikan dirinya memiliki kedekatan emosional dengan Yayasan Sukma karena pernah menempuh pendidikan di sekolah milik yayasan tersebut di Lanjing, Kecamatan Kelam Permai.

“Saya juga bagian dari Yayasan Sukma. Saya pernah belajar di sekolah yang dikelola yayasan ini di Lanjing Kelam Permai,” ujar Bala.

Ia berharap Yayasan Sukma terus menjaga kualitas pendidikan agar tetap mendapat kepercayaan masyarakat. Menurutnya, jumlah siswa yang masih cukup banyak menjadi bukti bahwa masyarakat masih menaruh harapan besar terhadap sekolah tersebut.

“Yayasan Sukma harus mampu menjaga sekolah yang masih ada dengan meningkatkan kualitasnya supaya terus mendapatkan kepercayaan dari orangtua murid. Masih cukup banyaknya siswa menandakan masih ada pengakuan akan keberadaan sekolah ini,” katanya.

Pengalaman Hidup

Pada kesempatan itu, Bala juga memotivasi para siswa dengan menceritakan pengalaman hidupnya semasa kecil. Ia mengaku pernah mengalami masa sulit, termasuk tidak naik kelas dan terlambat membayar uang sekolah karena keterbatasan ekonomi keluarga.

“Saya dulu pernah tidak naik kelas waktu SD dan pernah terlambat membayar uang sekolah karena keterbatasan saya waktu itu. Maka saya berpesan kepada anak-anak dan orangtua yang barangkali mengalami kendala seperti saya dulu, jangan berkecil hati. Karena dari hal-hal terburuk kadang terjadi titik balik untuk menjadi sukses,” pesannya disambut tepuk tangan para hadirin.

Kepada 29 siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke SMP, Bala meminta agar mereka menjaga nama baik sekolah dan yayasan di manapun berada. Ia mengingatkan para siswa untuk tidak sombong, namun juga tidak minder.

“Bawa nama SD Panca Setya 1 dan Yayasan Sukma dengan baik dan bertanggung jawab. Jangan membuat malu, jangan lagak atau sombong, tetapi jangan juga minder. Tunjukkan bahwa kalian adalah alumni SD Panca Setya 1 Sintang,” tegasnya.

Menurut Bala, perilaku para alumni akan sangat menentukan citra sekolah di mata masyarakat. Karena itu, ia meminta yayasan dan sekolah terus konsisten menjaga kualitas pendidikan dan membangun komunikasi dengan pemerintah daerah apabila membutuhkan dukungan.

Menutup sambutannya, Bala menyampaikan apresiasi kepada para guru dan yayasan yang telah mendidik generasi muda Kabupaten Sintang. Ia juga berpesan kepada sekolah agar memberi kelonggaran kepada siswa yang mengalami kesulitan ekonomi.

“Kepada seluruh pelajar di Kabupaten Sintang, pesan saya jauhi narkoba,” pungkasnya.

