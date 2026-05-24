Bupati Satono Resmikan Pasminumas Cukupi Kebutuhan Air Warga Samustida

AIR BERSIH- Bupati Sambas Satono didampingi Wakil Bupati Heroaldi meresmikan Penyediaan Sarana Air Minum Masyarakat di Desa Samustida Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Sabtu 23 Mei 2026

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS –Pemerintah Kabupaten Sambas terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat, salah satunya melalui penyediaan akses air bersih yang layak.

Komitmen tersebut diwujudkan dengan diresmikannya Penyediaan Sarana Air Minum Masyarakat (Pasminumas) di Desa Samustida, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Sabtu 23 Mei 2026.

Peresmian Pasminumas dilakukan langsung oleh Bupati Sambas, Satono dan ditandai dengan penandatanganan prasasti di hadapan masyarakat Desa Samustida.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Sambas, Heroaldi Djuhardi Alwi, serta sejumlah tokoh masyarakat dan perangkat desa setempat.

Kehadiran program Pasminumas ini disambut antusias warga karena dinilai menjadi solusi nyata dalam memenuhi kebutuhan air bersih yang selama ini menjadi persoalan di sejumlah wilayah pedesaan.

Bupati Sambas Satono menjelaskan bahwa program Pasminumas merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan air minum yang layak dan berkelanjutan.

Menurutnya, keberadaan fasilitas air bersih tersebut sangat penting karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Ia mengaku merasa bahagia melihat warga Desa Samustida kini sudah bisa menikmati aliran air bersih langsung ke rumah mereka.

“Saya merasa bahagia sekali melihat masyarakat Desa Samustida yang sekarang sudah bisa menikmati aliran air bersih ke rumah mereka,” ujarnya.

Fasilitas Masyarakat

Satono mengatakan bahwa program Pasminumas yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Sambas sejalan dengan program pemerintah pusat dalam memperluas akses air minum bagi masyarakat. Karena itu, ia berharap keberadaan fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh warga.

Selain meresmikan fasilitas air bersih, Satono juga mengingatkan masyarakat agar turut menjaga dan merawat sarana yang telah dibangun sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Ia menilai banyak fasilitas serupa yang sebelumnya dibangun namun tidak berjalan efektif karena kurangnya perhatian dalam pemeliharaan dan pengelolaan.

“Saya minta Pasminumas yang sudah diresmikan hari ini dijaga dan dirawat sebaik mungkin agar masa pakainya lama. Jangan sampai seperti yang sudah-sudah, banyak Pasminumas sudah dibangun tapi kurang efektif beroperasi,” jelasnya.

Program Pasminumas diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui akses air bersih, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas hidup warga di Desa Samustida dan sekitarnya.

Dengan adanya fasilitas tersebut, masyarakat kini memiliki akses air bersih yang lebih mudah, aman, dan layak untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

