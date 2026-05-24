Bupati Sambas Satono Minta Tegas Angka Penurunan Stunting di Sambas

RAKOR- Bupati Sambas Satono ketika membuka rakor percepatan penurunan stunting di aula Kantor Bapperida Sambas. Satono kembali menekankan agar indikator keberhasilan penurunan stunting di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, menjadi acuan bersama dalam melangkah ke depan, Minggu 24 Mei 2026.

Ringkasan Berita: Bupati Sambas, Satono menegaskan bahwa indikator keberhasilan penurunan stunting harus menjadi pedoman bersama bagi seluruh pihak dalam menyusun langkah dan kebijakan ke depan.

Hal tersebut disampaikan Satono saat menyoroti pentingnya percepatan penanganan stunting di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Minggu 24 Mei 2026.

TRIBUN PONTIANAK.CO.ID, SAMBAS -Pemerintah Kabupaten Sambas terus memperkuat komitmen dalam menekan angka stunting sebagai langkah strategis membangun kualitas generasi masa depan.

Menurutnya, persoalan stunting tidak bisa dianggap sebagai isu biasa karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia dan masa depan daerah.

Satono menekankan bahwa upaya percepatan penurunan stunting harus dilakukan secara masif, terukur, dan melibatkan kolaborasi lintas sektor.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan generasi Kabupaten Sambas yang sehat, tangguh, serta siap menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas di masa mendatang.

“Saya berharap melalui pertemuan rapat koordinasi ini, kita benar-benar mendapatkan solusi yang penting, taktis, dan aplikatif demi penurunan stunting di Kabupaten Sambas,” ujar Satono.

Sebelumnya, Bupati Sambas Satono membuka secara langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten Sambas yang digelar di Aula Bapperida Sambas pada Jumat 22 Mei 2026.

Kegiatan tersebut mengangkat agenda diseminasi serta analisis situasi stunting sebagai bagian dari evaluasi dan penyusunan strategi penanganan yang lebih efektif.

Dalam sambutannya, Satono menjelaskan bahwa rakor tersebut merupakan langkah konkret pemerintah daerah untuk mengevaluasi capaian, menganalisis berbagai kendala di lapangan, sekaligus merumuskan strategi percepatan penurunan stunting secara menyeluruh.

Menurutnya, pembangunan generasi yang sehat dan berkualitas harus dimulai dari penanganan persoalan stunting sejak dini. Karena itu, seluruh pihak diminta tidak hanya fokus pada pembahasan konsep, tetapi juga memastikan implementasi program berjalan nyata hingga tingkat masyarakat.

Bupati Satono juga menegaskan bahwa agenda yang diinisiasi oleh Bapperida Sambas tersebut memiliki nilai strategis bagi masa depan daerah. Ia mengingatkan agar rapat koordinasi tidak berhenti sebatas seremoni atau kegiatan formalitas semata.

“Agenda ini merupakan agenda strategis. Saya tidak ingin ini hanya sebatas seremoni yang hanya selesai di atas meja,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Penurunan Stunting Kabupaten Sambas, Heroaldi Djuhardi Alwi, ST menyampaikan bahwa persoalan stunting merupakan tantangan serius yang membutuhkan perhatian dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Ia menjelaskan, dampak stunting sangat besar terhadap kualitas sumber daya manusia Kabupaten Sambas di masa mendatang. Karena itu, penanganannya tidak bisa hanya dibebankan kepada satu organisasi perangkat daerah atau instansi tertentu saja.