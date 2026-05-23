Harga Bahan Pokok Naik, Pemkab Sambas Hadirkan Pasar Murah di Teluk Keramat

DAYA BELI - Pemkab Sambas, Kalimantan Barat menggelar pasar murah sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat menjelang Idul Adha 1447 Hijriah di halaman Kantor Desa Pipit Teja, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas pada Jum’at 22 Mei 2026.

Ringkasan Berita: Pemerintah Kabupaten Sambas menggelar pasar murah bersubsidi di Desa Pipit Teja, Kecamatan Teluk Keramat, untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga bahan pokok menjelang Idul Adha 1447 Hijriah.

Satono menyebut paket sembako yang semula seharga Rp130 ribu dijual hanya Rp75 ribu berkat subsidi pemerintah, dan program pasar murah akan dilaksanakan di seluruh kecamatan di Kabupaten Sambas.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS – Pemerintah Kabupaten Sambas menggelar pasar murah bersubsidi untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Kegiatan pasar murah tersebut berlangsung di halaman Kantor Desa Pipit Teja, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, Jumat 22 Mei 2026.

Baca juga: Tekan Angka Perceraian, Pemkab Sambas Perkuat Program Ketahanan Keluarga, Wabup Sambas Kukuhkan BP4

Program itu merupakan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Sambas melalui Diskumindag bersama Bank Kalbar melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).

Satono didampingi Heroaldi Djuhardi Alwi turun langsung menyerahkan paket sembako murah kepada masyarakat.

Dalam pasar murah tersebut, warga bisa mendapatkan paket kebutuhan pokok berisi beras, minyak goreng dan gula pasir dengan harga yang jauh lebih murah dibanding harga normal pasar.

Harga normal paket sembako mencapai Rp130 ribu, namun melalui program subsidi masyarakat hanya perlu membayar Rp90 ribu. Bahkan terdapat subsidi tambahan sehingga harga paket menjadi Rp75 ribu.

Bupati Sambas Satono mengatakan, pasar murah digelar sebagai langkah menjaga stabilitas harga dan membantu masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok menjelang Idul Adha.

Baca juga: Kronologi 15 Siswa SD Sambas Sempat Dirawat di Puskesmas, Alami Gangguan Sistem Pencernaan

“Alhamdulillah hari ini kita bisa menyalurkan paket sembako murah dari Pemda Sambas. Menjelang Idul Adha harga-harga biasanya mulai meningkat. Karena itu, kegiatan sembako murah ini dihadirkan agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan dapat meringankan beban warga,” ujarnya.

Satono menegaskan, program pasar murah bersubsidi akan terus dilaksanakan di seluruh kecamatan di Kabupaten Sambas agar manfaatnya dapat dirasakan merata oleh masyarakat.

“Kita akan melaksanakan pasar murah bersubsidi di setiap kecamatan, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang sama,” katanya.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat membantu masyarakat sekaligus menjadi penyemangat bagi umat Muslim dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS

- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

- Ikuti Instagram Tribun Pontianak IG TRIBUN