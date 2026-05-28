Masjid Jami Sultan Ayub Sanggau Sembelih 9 Ekor Sapi, 511 Kupon Dibagikan

HEWAN KURBAN - Penyembelihan hewan qurban di Masjid Jami Sultan Ayub di Kelurahan Tanjung Sekayam, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Rabu 27 Mei 2026.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Masjid Jami Sultan Ayub di Kelurahan Tanjung Sekayam, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, menyembelih sembilan ekor sapi dan lima ekor kambing pada Hari Raya Idul Adha 1447 hijriah tahun 2026.

Proses penyembelihan hewan Qurban dilakukan di halaman Masjid Jami dan disaksikan Muzakki atau orang yang berkurban dan warga sekitar, Rabu 27 Mei 2026.

"Kita lakukan penyembelihan sembilan ekor sapi dan lima ekor kambing," kata Ketua Pengurus Masjid Jami Sultan Ayub, Abang Rajain.

Ia mengatakan, hewan Qurban yang disembelih merupakan hewan Qurban hasil gotong royong berupa arisan. Untuk pendistribusian daging Qurban, panitia telah menyiapkan sekitar 511 kupon.

"Mustahiknya nanti untuk tiga RT. RT 1 sebanyak 215 kupon, RT 2 sebanyak 121 kupon, dan RT 3 sebanyak 125 kupon. Kita juga berikan kupon kepada petugas dan Jamaah Masjid sebanyak 50an kantong," jelasnya.

Ia berharap warga sekitar Masjid Jami, khususnya yang kurang mampu bisa menikmati daging Qurban di hari raya tahun ini.

"Mungkin ada keluarga yang jarang makan daging, maka di hari raya ini kami berharap semua bisa menikmati daging Qurban. Kami atas nama Pengurus Masjid Jami berterima kasih kepada jamaah yang telah berkurban di hari raya tahun ini. Semoga rejekinya bertambah hingga tahun depan bisa berkurban lagi," pungkasnya. (*)

