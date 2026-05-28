Idul Adha 2026
Masjid Jami Sultan Ayub Sanggau Sembelih 9 Ekor Sapi, 511 Kupon Dibagikan
Ia berharap warga sekitar Masjid Jami, khususnya yang kurang mampu bisa menikmati daging Qurban di hari raya tahun ini.
Penulis: Hendri Chornelius | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ringkasan Berita:
- Ia mengatakan, hewan Qurban yang disembelih merupakan hewan Qurban hasil gotong royong berupa arisan.
- Untuk pendistribusian daging Qurban, panitia telah menyiapkan sekitar 511 kupon.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Masjid Jami Sultan Ayub di Kelurahan Tanjung Sekayam, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, menyembelih sembilan ekor sapi dan lima ekor kambing pada Hari Raya Idul Adha 1447 hijriah tahun 2026.
Proses penyembelihan hewan Qurban dilakukan di halaman Masjid Jami dan disaksikan Muzakki atau orang yang berkurban dan warga sekitar, Rabu 27 Mei 2026.
"Kita lakukan penyembelihan sembilan ekor sapi dan lima ekor kambing," kata Ketua Pengurus Masjid Jami Sultan Ayub, Abang Rajain.
Ia mengatakan, hewan Qurban yang disembelih merupakan hewan Qurban hasil gotong royong berupa arisan. Untuk pendistribusian daging Qurban, panitia telah menyiapkan sekitar 511 kupon.
• Tanpa APBD, Pemkab Kubu Raya Kurban 23 Ekor Sapi Hasil Patungan OPD
"Mustahiknya nanti untuk tiga RT. RT 1 sebanyak 215 kupon, RT 2 sebanyak 121 kupon, dan RT 3 sebanyak 125 kupon. Kita juga berikan kupon kepada petugas dan Jamaah Masjid sebanyak 50an kantong," jelasnya.
Ia berharap warga sekitar Masjid Jami, khususnya yang kurang mampu bisa menikmati daging Qurban di hari raya tahun ini.
"Mungkin ada keluarga yang jarang makan daging, maka di hari raya ini kami berharap semua bisa menikmati daging Qurban. Kami atas nama Pengurus Masjid Jami berterima kasih kepada jamaah yang telah berkurban di hari raya tahun ini. Semoga rejekinya bertambah hingga tahun depan bisa berkurban lagi," pungkasnya. (*)
- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp
- Ikuti Instagram Tribun Pontianak IG TRIBUN
Hari Raya Idul Adha 2026
Idul Adha 2026
Masjid Jami Sultan Ayub
hewan kurban Idul Adha
Cara Menyembelih Hewan Kurban
hewan kurban
Waktu Menyembelih Hewan Kurban
Berita Terbaru Tribun Pontianak
Tanjung Sekayam
Kelurahan Tanjung Sekayam
Kalbar
Kalimantan Barat
Sanggau
|Tanpa APBD, Pemkab Kubu Raya Kurban 23 Ekor Sapi Hasil Patungan OPD
|Polres Sekadau Bagikan 405 Paket Daging Kurban untuk Warga dan Personel
|Pemkab Sintang Salurkan 8 Sapi Kurban, Bupati Bala: Ini Titipan dari Rakyat untuk Rakyat
|Maknai Idul Adha 1447 H, Sekda Harisson : ASN Harus Kerja Tulus dan Utamakan Kepentingan Rakyat
|Mengabdi Sejak 2000, Muslim Wariskan Ilmu Jagal Syar’i ke Generasi Muda: Agar Ibadah Tak Terhenti