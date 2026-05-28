Idul Adha 2026
Polres Sekadau Bagikan 405 Paket Daging Kurban untuk Warga dan Personel
Penulis: Chris Hamonangan Pery Pardede | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ringkasan Berita:
- Kapolres Sekadau, AKBP Andhika Wiratama melalui Plt Kasi Humas, IPDA Iwan Kurniawan mengatakan, dari empat ekor sapi tersebut berhasil dikemas sebanyak 405 paket daging kurban.
- Ia menuturkan, Idul Adha bukan sekadar pelaksanaan ibadah kurban, namun juga menjadi momentum memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Sebanyak 405 paket daging kurban dibagikan Polres Sekadau kepada masyarakat yang membutuhkan dan personel kepolisian pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, pada Rabu, 27 Mei 2026.
Pembagian daging kurban tersebut berasal dari empat ekor sapi yang disembelih di lingkungan Mapolres Sekadau.
Kegiatan penyembelihan hewan kurban diawali dengan doa bersama yang diikuti jajaran kepolisian sebagai bentuk rasa syukur sekaligus memohon kelancaran pelaksanaan kurban.
Wakapolres Sekadau, Kompol Samsul Bakri turut hadir bersama para pejabat utama dan personel Polres Sekadau yang ikut terlibat dalam proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban.
Kapolres Sekadau, AKBP Andhika Wiratama melalui Plt Kasi Humas, IPDA Iwan Kurniawan mengatakan, dari empat ekor sapi tersebut berhasil dikemas sebanyak 405 paket daging kurban.
"Sebanyak 405 paket daging kurban dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan serta personel Polres Sekadau. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan semangat berbagi di momen Idul Adha," ujarnya.
Ia menuturkan, Idul Adha bukan sekadar pelaksanaan ibadah kurban, namun juga menjadi momentum memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
Seluruh proses penyembelihan hingga pengemasan daging dilakukan secara gotong royong oleh personel Polres Sekadau.
Suasana kebersamaan terlihat saat anggota bersama-sama membantu pemotongan, pengemasan hingga penyaluran daging kurban.
Menurut IPDA Iwan, kegiatan tersebut juga menjadi salah satu upaya mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat di Kabupaten Sekadau.
"Melalui momen Iduladha ini kami berharap semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama terus terjaga, sehingga kehadiran Polri benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tutupnya. (*)
