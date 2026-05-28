Heboh Kasus Sabu Ketapang, 3 Oknum Polisi Diperiksa Propam, Terbongkar dari Kasus Pencurian Jagung

KASUS NARKOBA - 3 Oknum polisi diduga terlibat dalam peredaran Narkotika dan saat ini masih dalam pemeriksaan pihak Propam Polres Ketapang. Kasus terbongkar berawal dari pencurian jagung.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Kasus pengrusakan dan pencurian jagung di Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, berujung pembongkaran dugaan keterlibatan oknum anggota polisi dalam peredaran narkotika jenis sabu.

Berawal dari pengungkapan kasus tersebut, polisi menyita barang bukti sabu seberat sekitar 3 ons.

Saat ini, Polres Ketapang tengah memeriksa tiga oknum anggota Polsek Manis Mata yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Ketiga oknum anggota polisi itu menjalani pemeriksaan intensif oleh tim gabungan Satresnarkoba dan Sipropam Polres Ketapang.

Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Harris membenarkan adanya pengungkapan kasus narkoba tersebut yang dilakukan Satresnarkoba Polres Ketapang bersama Polsek Manis Mata.

“Benar, sebelumnya Satresnarkoba Polres Ketapang bersama Polsek Manis Mata mengungkap kasus peredaran sabu di kediaman pelaku berinisial D, warga sipil di Kecamatan Manis Mata,” ujar AKBP Harris saat dikonfirmasi, Kamis 28 Mei 2026.

Namun hingga kini, pelaku berinisial D masih dalam pengejaran pihak kepolisian.

AKBP Harris juga membenarkan adanya pemeriksaan terhadap tiga oknum anggota polisi yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

“Untuk tiga oknum anggota yang diduga terlibat saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh Satresnarkoba dan Propam Polres Ketapang,” jelasnya.

Sementara itu, Kasat Resnarkoba Polres Ketapang AKP I Dewa Made Surita mengatakan pemeriksaan terhadap ketiga oknum anggota tersebut masih terus dilakukan oleh tim gabungan Satresnarkoba dan Sipropam.

“Saat ini tim gabungan Satresnarkoba dan Sipropam Polres Ketapang sedang melakukan pemeriksaan terhadap tiga terduga oknum anggota terkait keterlibatan mereka dalam kasus tersebut,” katanya.

AKP I Dewa menegaskan pihaknya tidak hanya fokus pada pemeriksaan para terduga pelaku dan oknum anggota yang disebut dalam kasus tersebut.

Polisi juga terus melakukan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran narkoba lain yang terhubung dengan kasus di wilayah Manis Mata.

“Kami terus mendalami kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas terkait peredaran narkoba di wilayah Manis Mata dan Kabupaten Ketapang,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan pengrusakan dan pencurian hasil panen jagung di lahan milik Pemerintah Desa Ratu Elok, Kecamatan Manis Mata, pada Jumat 22 Mei 2026 sekitar pukul 22.18 WIB.