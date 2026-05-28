Pemkab Sintang Salurkan 8 Sapi Kurban, Bupati Bala: Ini Titipan dari Rakyat untuk Rakyat

IDUL ADHA 2026 - Pemerintah Kabupaten Sintang menyalurkan 8 ekor sapi kurban untuk umat Islam di Kabupaten Sintang pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Pemerintah Kabupaten Sintang menunjukkan kepeduliannya kepada umat Muslim di Bumi Senentang dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi. Sebanyak 8 ekor sapi kurban resmi disalurkan ke sejumlah titik di Kabupaten Sintang.

Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, menyampaikan bahwa bantuan hewan kurban ini merupakan wujud kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarakat, meskipun saat ini kondisi keuangan daerah sedang mengalami berbagai keterbatasan.

Bukan Dari Pribadi, Tapi Dari Pajak Rakyat

Dalam penyampaiannya yang menyentuh, Bupati Bala menegaskan sebuah pesan penting mengenai transparansi.

Ia menyebut bahwa hewan kurban yang disalurkan tersebut pada hakikatnya adalah milik masyarakat Sintang sendiri.

“Pemerintah memang tidak bisa berbuat banyak karena berbagai kendala dan kondisi keuangan yang terbatas. Tapi kita tetap bersyukur atas apa yang bisa dilakukan pemerintah,” ujar Bala dengan rendah hati.

Ia menekankan bahwa sapi-sapi tersebut bukanlah sumbangan pribadi dari para pejabat, melainkan hasil kontribusi masyarakat melalui pajak yang dikelola oleh negara.

“Ini bukan sapi dari bupati, wakil bupati, atau ketua DPRD. Sapi ini adalah titipan para pembayar pajak,” tegasnya, mengingatkan bahwa amanah ini kembali lagi ke tangan rakyat.

Daftar Penerima Sapi Kurban Pemkab Sintang

Penyaluran 8 ekor sapi ini dilakukan secara merata ke berbagai wilayah dan organisasi guna memastikan manfaatnya dirasakan oleh mereka yang berhak.

Berikut adalah daftar penerima bantuan hewan kurban Pemkab Sintang tahun ini:

Masjid Syafarul Muttaqin (Desa Sungai Maram, Kecamatan Kelam Permai).

Istana Al-Mukaramah Sintang.

Surau Al-Hikmah (Kelurahan Kedabang).

Masjid Al Huda (Kelurahan Ulak Jaya).

Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Sintang.

Petugas Pegawai Harian Lepas (PHL) Pemkab Sintang.