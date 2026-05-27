6 Alasan Singkawang Dijuluki Kota Seribu Klenteng

FAKTA KOTA SINGKAWANG - Klenteng Thai Pak Kung yang juga disebut Wihara Tri Dharma Bumi Raya Kulor, merupakan klenteng terbesar di SIngkawang. Inilah 6 alasan Kota Singkawang dijuluki Kota Seribu Klenteng.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Singkawang dikenal luas dengan julukan Kota Seribu Klenteng karena memiliki ratusan klenteng yang tersebar di setiap sudut kota.

Fakta itu menjadikannya pusat budaya Tionghoa terbesar di Kalimantan Barat.

Julukan ini bukan berarti jumlah klenteng mencapai seribu secara literal, melainkan simbol dari dominasi rumah ibadah Tionghoa yang begitu banyak dan berperan penting dalam kehidupan masyarakat.

Sejak abad ke-18, imigran Tionghoa Hakka dan Teochew menetap di Singkawang, membawa tradisi keagamaan, budaya, dan membangun klenteng sebagai pusat spiritual sekaligus sosial.

Klenteng di Singkawang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat komunitas, pendidikan, ekonomi, hingga pelestarian budaya.

Fakta ini membuat Singkawang berbeda dari kota lain di Indonesia, karena hampir setiap kawasan memiliki klenteng yang aktif digunakan masyarakat.

Lantas kenapa Kota Singkawang dijuluki Kota Seribu Klenteng?

Alasan Singkawang Dijuluki Kota Seribu Klenteng

1. Migrasi Tionghoa

Sejak abad ke-18, imigran Hakka dan Teochew menetap di Singkawang, membawa tradisi keagamaan dan membangun klenteng sebagai simbol identitas.

2. Jumlah Klenteng

Diperkirakan ada ratusan klenteng, dari kecil sederhana hingga megah berusia ratusan tahun.

3. Devosi Religius

Masyarakat Tionghoa memiliki ketaatan kuat pada ajaran Buddha, Taoisme, dan kepercayaan leluhur, yang berpusat di klenteng.

4. Pusat Komunitas

Klenteng berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, budaya, dan musyawarah warga.