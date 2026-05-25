Daftar Lengkap Kode Pos Kota Singkawang di 5 Kecamatan dan 26 Kelurahan
Kota Singkawang, Kalimantan Barat, memiliki rentang kode pos 79111–79251 yang terbagi ke dalam 5 kecamatan dan puluhan kelurahan.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Kode pos menjadi salah satu data penting dalam administrasi kependudukan, pengiriman barang, hingga layanan digital.
Informasi kode pos ini tidak hanya berguna bagi masyarakat lokal, tetapi juga bagi pelaku usaha, kurir, dan instansi pemerintah yang membutuhkan akurasi alamat.
Dengan mengetahui kode pos setiap kelurahan, proses pengiriman dokumen maupun paket akan lebih cepat dan tepat sasaran.
Selain itu, data kode pos juga sering digunakan untuk verifikasi digital dalam berbagai aplikasi layanan publik maupun e-commerce.
Kecamatan di Singkawang yang meliputi Singkawang Barat, Singkawang Tengah, Singkawang Timur, Singkawang Utara, dan Singkawang Selatan masing-masing memiliki kelurahan dengan kode pos berbeda.
Misalnya, Pasiran di Singkawang Barat memiliki kode pos 79111, sementara Sedau di Singkawang Selatan tercatat dengan kode pos 79130.
Dengan adanya daftar lengkap kode pos ini, masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan pengiriman maupun administrasi kependudukan.
Daftar Kode Pos di Semua Kelurahan se-Kota Singkawang
Kecamatan Singkawang Barat
Pasiran = 79111
Melayu = 79112
Tengah = 79113
Condong = 79114
Kecamatan Singkawang Tengah
Roban = 79115
Sekip Lama = 79116
Jawa = 79117
Bukit Batu = 79118
Sungai Wie = 79119
Condong (bagian) = 79120
Kecamatan Singkawang Timur
Nyarumkop = 79121
Pajintan = 79122
Bagak Sahwa = 79123
Sanggau Kulor = 79124
Kecamatan Singkawang Utara
Setapuk Kecil = 79125
Setapuk Besar = 79126
Sungai Rasau = 79127
Naram = 79128
Sungai Garam Hilir = 79129
Kecamatan Singkawang Selatan
Sedau = 79130
Sijangkung = 79131
Sagatani = 79132
Pangmilang = 79133
Sedau (bagian lainnya) = 79134
