PLN Tumbuhkan Kembali Optimisme Petani Hebat, Jeruk Sejiram Berdaya Saing

PANEN JERUK - Suwandi seorang petani jeruk Siam, memanen jeruk di kebun miliknya di Dusun Kote Lama, Desa Ratu Sepudak, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas. Kini PLN tumbuhkan kembali harapan petani sambas terhadap jeruk sejiram bisa kembali bersaing.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS – Di tengah hamparan lahan hijau Desa Sejiram, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, harapan baru mulai tumbuh bersama ribuan bibit jeruk yang disemai penuh optimisme.

Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN Peduli, PLN berupaya mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat desa berbasis potensi lokal yang berkelanjutan.

Program bertajuk “Petani Hebat, Jeruk Sejiram Berdaya Saing” tersebut dijalankan PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Singkawang bersama pemerintah desa dan masyarakat sebagai langkah memperkuat sektor pertanian unggulan di Kabupaten Sambas.

Kegiatan resmi dimulai pada Selasa, 19 Mei 2026.

Program ini difokuskan pada pengembangan persemaian bibit jeruk bersertifikasi serta penyiapan area penanaman di empat titik lahan dengan total luas sekitar 5.000 meter persegi.

Langkah tersebut diharapkan mampu menghidupkan kembali kejayaan jeruk Sambas sebagai komoditas unggulan daerah yang berkualitas, berdaya saing, dan bernilai ekonomi tinggi.

Selain memperkuat sektor pertanian lokal, program TJSL PLN juga diyakini dapat membuka lapangan kerja baru, meningkatkan keterampilan petani, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan.

Sekretaris Desa Sejiram sekaligus Koordinator Program, Rudi, S.Pd.I., M.E., menyampaikan apresiasi atas dukungan PLN yang dinilai membawa semangat baru bagi masyarakat desa.

“Alhamdulillah sejauh ini program berjalan lancar sejak dimulai akhir April lalu. Amanah ini akan kami jalankan sebaik-baiknya demi kesejahteraan masyarakat Desa Sejiram,” ujarnya.

Ia optimistis program tersebut mampu membuka peluang kerja baru, terutama saat proses pemindahan bibit ke lahan penanaman yang dijadwalkan dimulai pertengahan Juni mendatang.

Optimisme serupa disampaikan Kepala Desa Sejiram, Hemdi. Menurutnya, program tersebut menjadi momentum penting untuk memperkenalkan Jeruk Sejiram sebagai produk unggulan daerah yang semakin dikenal luas.

“Kami sangat berterima kasih atas komitmen PLN. Harapan kami kualitas hidup masyarakat meningkat dan Jeruk Sejiram mampu menjadi komoditas unggulan yang memiliki daya saing,” katanya.

Manager PLN UP3 Singkawang, Made Hary Palguna menegaskan, program TJSL PLN Peduli tidak hanya menjadi bentuk kepedulian sosial perusahaan, tetapi juga investasi sosial jangka panjang untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa.

“PLN ingin hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui program yang memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan. Pengembangan Jeruk Sejiram memiliki potensi besar menjadi penggerak ekonomi lokal apabila dikelola secara konsisten dan kolaboratif,” jelas Made.

Ia berharap masyarakat semakin terampil, kelembagaan pertanian desa semakin kuat, serta lahir produk unggulan yang mampu bersaing di pasar.

Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi