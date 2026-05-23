Tekan Angka Perceraian, Pemkab Sambas Perkuat Program Ketahanan Keluarga, Wabup Sambas Kukuhkan BP4

PERCERAIAN - Sambas memiliki data tingginya akan perceraian di tahun 2025. Wabu Sambas Heroaldi mengukukuhkan B4P untuk menekan angka perceraian terjadi.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS – Wakil Bupati Sambas, Heroaldi menegaskan Pemerintah Kabupaten Sambas mendukung berbagai program penguatan ketahanan keluarga guna menekan angka perceraian di daerah.

Menurut Heroaldi, persoalan rumah tangga tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga berpengaruh besar terhadap kondisi sosial dan tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa.

“Keretakan keluarga dapat memengaruhi kondisi psikologis anak hingga berdampak pada hak pendidikan dan masa depan mereka,” ujar Heroaldi, Jumat 22 Mei 2026.

Ia menilai keluarga merupakan fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Karena itu, nilai-nilai agama dinilai penting sebagai pedoman membangun rumah tangga yang harmonis, kuat, dan penuh tanggung jawab.

Sebelumnya, Heroaldi mengukuhkan pengurus Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Sambas periode 2026–2031 di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas, Rabu 20 Mei 2026.

Menurutnya, pengukuhan kepengurusan BP4 menjadi langkah memperkuat peran strategis lembaga dalam membangun ketahanan keluarga serta mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Selain itu, BP4 juga diharapkan mampu membantu menekan angka perceraian di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.

Baca juga: Perceraian Dinilai Ancam Masa Depan Anak, Wabup Sambas Heroaldi Ambil Sikap

“BP4 tidak hanya berperan dalam mediasi persoalan rumah tangga, tetapi juga harus mampu menghadirkan langkah-langkah preventif melalui edukasi dan pendampingan masyarakat secara berkelanjutan,” katanya.

Heroaldi mendorong BP4 Sambas agar ke depan dapat membentuk pusat layanan konsolidasi keluarga berbasis kecamatan, mengembangkan sekolah pranikah berbasis psikologi keluarga dan literasi ekonomi, hingga memperkuat pendidikan preventif bagi pasangan muda.

Ia juga mendukung pembentukan relawan keluarga sakinah berbasis desa dan masjid serta pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi keluarga harmonis.

“Saya mendukung agar ke depan BP4 dapat membentuk pusat layanan konsolidasi keluarga berbasis kecamatan, mengembangkan sekolah pranikah berbasis psikologi keluarga dan literasi ekonomi, memperkuat pendidikan preventif bagi pasangan muda, membentuk relawan keluarga sakinah berbasis desa dan masjid, serta memanfaatkan media digital sebagai sarana edukasi keluarga harmonis,” ungkapnya.

Heroaldi menegaskan, Pemerintah Kabupaten Sambas siap bersinergi dalam mendukung berbagai program penguatan ketahanan keluarga demi mewujudkan keluarga yang sehat, kuat, harmonis, dan bermartabat.

“Pemda Sambas tentu siap bersinergi dalam mendukung program tersebut demi terwujudnya keluarga yang sehat, kuat, harmonis, dan bermartabat,” tutupnya.

Angka Cerai Sambas Tinggi

Angka perceraian di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, menjadi tertinggi di antara daerah lain.

Berdasarkan data Pengadilan Agama Negeri Sambas jumlah perkara cerai gugat mencapai 1034, Senin 28 April 2025.