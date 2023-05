12 Tanda GERD yang Perlu Kamu Tahu, Bolehkah Penderita GERD Konsumsi Sereal?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- GERD menjadi salah satu masalah kesehatan utama yang banyak menghantui beberapa negara, termasuk Indonesia.

Diketahui, 1 dari 4 orang atau setidaknya 24,8 persen penduduk Indonesia mengalami GERD

GERD disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kebiasaan merokok, mengonsumsi alkohol di atas batas wajar, stres, penggunaan obat-obatan khusus, dan kondisi kesehatan tertentu.

Berikut tanda-tanda GERD yang jarang disadari sebagian orang, dirangkum dari National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases dan Mayo Clinic.

1. Mulas yang tidak kunjung sembuh selama seminggu

2. Nyeri di bagian tengah atau tulang belakang dada dan terasa seperti terbakar

3. Disfagia atau kesulitan menelan atau terasa sakit saat menelan

4. Muntah terus-menerus

5. Pendarahan saat Buang Air Besar (BAB)

6. Berat badan mendadak turun tanpa sebab

7. Sering bersendawa

8. Waterbrash atau kelebihan air liur secara tiba-tiba

9. Sakit tenggorokan yang berkepanjangan

10. Radang gusi

11. Suara serak di pagi hari, dan

12. Bau mulut

Sarapan adalah salah satu kegiatan penting di pagi hari untuk memulai aktivitas harian kita.

Namun, bagi penderita asam lambung, memilih makanan yang tepat untuk sarapan bisa menjadi sebuah tantangan.

Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah, "Bolehkah penderita asam lambung sarapan sereal?"

Berikut pembahasan topik ini dan memberikan beberapa saran bagi penderita asam lambung.

Sebelum membahas lebih jauh, mari kita memahami terlebih dahulu apa itu asam lambung.

Asam lambung adalah cairan pencernaan yang diproduksi oleh lambung untuk membantu pencernaan makanan.

Ketika asam lambung naik ke kerongkongan, ini dapat menyebabkan gejala seperti sakit perut, mual, muntah, dan sensasi terbakar di kerongkongan.

Ini disebut dengan penyakit refluks gastroesofageal (GERD).

Kandungan Sereal