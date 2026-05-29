Salurkan Daging Kurban, Satono Serahkan Langsung ke Warga Tebas

DAGING KURBAN - Sejumlah warga Desa Mekar Sekuntum menerima daging kurban di Masjid Al Muhasabah, Kecamatan Tebas. Bupati Sambas Satono bersama Wakil Bupati Sambas Heroaldi Djuhardi Alwi menghadiri prosesi penyembelihan hewan kurban sapi bantuan Presiden Prabowo, Kamis 28 Mei 2026. Bupati Satono juga menyerahkan simbolis daging sapi kurban kepada masyarakat.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS – Bupati Sambas Satono bersama Wakil Bupati Sambas Heroaldi Djuhardi Alwi menghadiri prosesi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden RI Prabowo Subianto, Kamis 28 Mei 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Satono juga menyerahkan secara simbolis daging sapi kurban kepada masyarakat Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Prosesi penyembelihan sapi kurban dan penyerahan daging dilakukan di Masjid Al Muhasabah, Desa Mekar Sekuntum, dengan penyerahan simbolis kepada 10 perwakilan penerima manfaat.

Sapi kurban tersebut merupakan bantuan kemasyarakatan dari Presiden Prabowo Subianto berupa satu ekor sapi jenis simental dengan bobot sekitar 800 kilogram.

Baca juga: Masjid Ismuhu Yahya di Kubu Raya Salurkan 1.715 Hewan Kurban hingga Palestina dan Afrika

Hewan kurban itu disalurkan kepada masyarakat Desa Mekar Sekuntum melalui Pemerintah Kabupaten Sambas.

Bupati Sambas Satono menegaskan bahwa penyaluran daging kurban tersebut merupakan amanah dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat.

“Daging kurban yang diserahkan ini atas nama Presiden Republik Indonesia. Saya hanya menyampaikan amanah. Ini merupakan program rutin Presiden,” kata Satono.

Ia juga menyerahkan sepenuhnya proses pendistribusian daging kurban kepada panitia dan pemerintah desa agar pembagiannya tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Untuk penyaluran kepada warga, saya serahkan sepenuhnya kepada kepala desa dan panitia kurban untuk bermusyawarah dan mengatur pembagiannya,” ujarnya.

Satono menyebut, berdasarkan data Kementerian Agama Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas pada tahun ini menjadi daerah dengan jumlah pemotongan hewan kurban terbanyak di Kalimantan Barat.

Manfaat Kurban

Sementara itu, Kepala Desa Mekar Sekuntum, Jamian, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia serta Pemerintah Kabupaten Sambas atas bantuan hewan kurban yang diberikan kepada masyarakat.

“Kami masyarakat Desa Mekar Sekuntum mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia dan Bupati Sambas atas bantuan satu ekor hewan kurban untuk masyarakat kami. Semoga amal baik ini mendapat ganjaran pahala dari Allah SWT,” ujarnya.

Ia berharap bantuan hewan kurban tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam membantu pemenuhan gizi dan menekan angka stunting.

“Semoga hewan kurban ini bermanfaat bagi masyarakat, gizi meningkat, dan angka stunting dapat menurun,” tambahnya.

Turut hadir mendampingi Bupati Sambas dalam kegiatan tersebut Ketua TP PKK Kabupaten Sambas Yunisa, unsur masyarakat, serta panitia kurban setempat.

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS

- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

- Ikuti Instagram Tribun Pontianak IG TRIBUN