Polres Ketapang Ungkap Otak Jaringan Sabu Oknum Polisi Manis Mata, Ternyata Ini Sosoknya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Harris mengungkap pihaknya masih mengejar D, warga sipil yang terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu yang menjerat tiga oknum polisi di Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang.

Sebelumnya, kasus ini terbongkar lewat rangkaian kasus pengrusakan dan pencurian jagung di wilayah yang sama.

‎Dari pengungkapan kasus tersebut, polisi menyita barang bukti sabu seberat sekitar 3 ons dan kini Polres Ketapang memeriksa tiga oknum anggota Polsek Manis Mata yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

‎Ketiga oknum tersebut saat ini menjalani pemeriksaan intensif oleh tim gabungan Satresnarkoba dan Sipropam Polres Ketapang.

‎"Bahwa benar sebelumnya terjadi pengungkapan oleh Satnarkoba Polres dan Polsek Manis Mata dalam kasus peredaran sabu di kediaman pelaku inisial D (warga sipil) di Kecamatan Manis Mata," ujar Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Harris saat dikonfirmasi, Kamis 28 Mei 2026.

‎"Untuk 3 oknum anggota yang diduga saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh Satnarkoba dan Propam Polres Ketapang," Jelasnya.

Sayangnya, D hingga kini masih dalam pengejaran oleh pihak kepolisian.

‎Sementara itu, Kasat Resnarkoba Polres Ketapang AKP I Dewa Made Surita juga mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap ketiga oknum anggota tersebut masih terus dilakukan oleh tim gabungan Satresnarkoba dan Sipropam Polres Ketapang.

‎"Saat ini tim gabungan Satresnarkoba dan Sipropam Polres Ketapang sedang bekerja memeriksa tiga terduga oknum anggota terkait dengan keterlibatan mereka dalam kasus tersebut," katanya.

‎AKP I Dewa menegaskan, pihaknya tidak hanya fokus pada pemeriksaan terhadap para terduga pelaku dan oknum anggota yang disebut dalam kasus tersebut.

‎Polisi juga terus melakukan pengembangan guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran narkoba lain yang terhubung dalam kasus di wilayah Manis Mata.

‎"Kami juga terus mendalami kemungkinan jaringan yang lebih luas terkait peredaran narkoba di wilayah Manis Mata dan Kabupaten Ketapang tentunya," ungkapnya.

Kronologi

Ia menjelaskan, pengungkapan kasus itu bermula dari laporan pengrusakan dan pencurian hasil panen jagung di lahan milik Pemerintah Desa Ratu Elok, Kecamatan Manis Mata, pada Jumat 22 Mei 2026, sekitar pukul 22.18 WIB.

‎Dari laporan tersebut, anggota Polsek Manis Mata melakukan penyelidikan dan mengamankan seorang pria berinisial A (30), warga Kecamatan Manis Mata.

‎Saat dilakukan penggeledahan badan, petugas menemukan dua kantong plastik klip kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 1,9138 gram.

‎Polisi kemudian melakukan pengembangan dan kembali mengamankan dua orang lainnya, yakni perempuan berinisial M (27) dan pria berinisial AT (20).

‎Tak hanya itu, petugas juga menemukan tiga kantong klip plastik berisi kristal diduga sabu dengan total berat sekitar 299,3793 gram di sebuah rumah kontrakan di Desa Ratu Elok.

‎"Saat diinterogasi, pelaku M dan pelaku AT menerangkan bahwa tiga kantong klip berisi sabu tersebut adalah milik oknum anggota Polsek Manis Mata sehingga oknum anggota tersebut langsung diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh Satresnarkoba dan Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) di Mapolres Ketapang," lanjut AKP I Dewa.

‎Polres Ketapang memastikan proses pemeriksaan terhadap ketiga oknum anggota tersebut masih berlangsung dan perkembangan kasus akan disampaikan lebih lanjut kepada publik.

LAN Ketapang Harap Transparansi

Ketua Lembaga Anti Narkotika (LAN) Kabupaten Ketapang, Uti Iskandar angkat bicara terkait dugaan keterlibatan tiga oknum anggota Polri dalam kasus peredaran narkotika di Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang.

‎Menurut Uti Iskandar, apabila dugaan tersebut terbukti benar, maka tindakan para oknum tersebut merupakan pelanggaran serius yang mencederai tugas dan tanggung jawab sebagai aparat penegak hukum.

‎"Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hukum berat dan pengkhianatan terhadap tugas serta sumpah jabatan sebagai penegak hukum. Jika terbukti, proses hukum harus dijalankan," kata Uti Iskandar saat dikonfirmasi Tribunpontianak.co.id, Kamis 28 Mei 2026.

‎Ia menegaskan, proses hukum terhadap para oknum harus dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta kode etik kepolisian.

‎Meski demikian, Uti Iskandar turut mengapresiasi langkah institusi Polri yang dinilai berani menindak anggotanya sendiri secara terbuka.

‎Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan adanya komitmen untuk menjaga integritas institusi sekaligus melakukan pembenahan internal di tubuh kepolisian.

‎"Saya memberikan apresiasi kepada institusi Polri yang berani menindak anggotanya sendiri secara terbuka. Langkah ini menunjukkan adanya komitmen untuk melakukan pembenahan internal dan menjaga marwah institusi,' ujarnya.

DPRD Minta Pemecatan Jika Terbukti

Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Achmad Sholeh, menyayangkan adanya dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam kasus narkotika yang terjadi di Kabupaten Ketapang.

Sholeh menilai aparat penegak hukum seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, terutama dalam upaya memerangi penyalahgunaan narkotika.

‎"Terkait adanya berita dugaan anggota kepolisian yang terlibat kasus narkoba, saya sangat menyayangkan hal tersebut. Seharusnya pihak kepolisian menjadi contoh yang baik dalam hal penggunaan narkoba, bukan malah menjadi pelaku atau pemakai," kata Sholeh saat dikonfirmasi Tribunpontianak.co.id, Kamis 28 Mei 2026.

‎Meski demikian, dirinya menyerahkan sepenuhnya proses penanganan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum yang berwenang.

‎Sholeh turut meminta aparat penegak hukum untuk memecat para anggota polisi apabila memang terbukti bersalah.

‎"Semua itu kita serahkan kepada pihak yang berwajib untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kalau memang terbukti, saya minta untuk dipecat dari keanggotaan kepolisian," tegasnya.

