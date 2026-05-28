Masyarakat Dusun Sebelitak Sambas Berlebaran, Sediakan Kue Lapis dan Masakan Khas

SILATURAHMI IDUL ADHA - Suasana lebaran masyarakat Dusun Sebelitak, Desa Berlimang, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Warga merayakan Idul Adha dengan saling berkunjung ke rumah-rumah warga, Kamis 28 Mei 2026.

Ringkasan Berita: Warga di Dusun Sebelitak juga menyediakan kue lapis dan kue kering untuk disuguhkan kepada setiap tamu yang datang berkunjung.

Momen lebaran ini bukan sekedar hari raya keagamaan tetapi juga bagian merawat tradisi.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Masyarakat Dusun Sebelitak, Desa Berlimang, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas merayakan Idul Adha dengan saling berkunjung ke rumah-rumah warga, Kamis 28 Mei 2026.

Warga di Dusun Sebelitak juga menyediakan kue lapis dan kue kering untuk disuguhkan kepada setiap tamu yang datang berkunjung.

Momen lebaran ini bukan sekedar hari raya keagamaan tetapi juga bagian merawat tradisi.

"Suasana lebaran di kampung ini masih kental dengan silaturahmi bersama antar masyarakat," kata Muhammad salah satu warga Dusun Sebelitak, Kamis 28 Mei 2026.

Muhammad mengungkapkan, suasana berlebaran di lakukan warga dengan saling berkunjung satu sama lain. Tak hanya itu, warga juga menyiapkan kue lapis di hari lebaran.

"Tradisi ini kami lakukan dengan kunjungan ke rumah-rumah, kami membuat kue lapis untuk persiapan Idul Adha," ujarnya.

• Perayaan Lebaran Idul Adha di Sambas, Tradisi Silaturahmi Terus Dirawat

Dia menyebutkan, momentum lebaran juga menjadi penyambung silaturahmi setiap warga untuk menumbuhkan semangat gotong royong.

"Kehangatan antar masyarakat untuk persatuan dan semangat gotong royong," jelasnya.

Dia menuturkan, lebaran di Dusun Sebelitak hingga kini masih kental dan penuh suasana perayaan.

"Hari raya Idul Adha di Kecamatan Teluk Keramat khususnya di Desa Berlimang Dusun Sebelitak sangat kental dengan semangat gotong royong dan persatuan," ucapnya.

Dia bercerita bahwa masyarakat di Dusun Sebelitak menyambut lebaran dengan antusias termasuk menyediakan kue-kue lapis dan kue kering.

"Warga sangat antusias, ini dilihat dari persiapan menuju Idul Adha dengan masyarakat membuat kue hari raya seperti kue lapis dan makanan khas Sambas," katanya.

Di samping menyediakan kue-kue lebaran, masyarakat Dusun Sebelitak juga masih merawat tradisi dengan membuat makanan khas seperti lontong ketupat dan opor ayam.

"Serta persiapan membuat makanan di hari raya, seperti lontong ketupat, opor ayam, kemudian di hari raya Idul Adha masyarakat saling mengunjungi antar masyarakat untuk bersilaturahmi dan memperkuat ikatan persaudaraan," tuturnya.

Dia menyebutkan, bahwa tradisi berlebaran dengan saling berkunjung ke rumah-rumah masih lestari hingga saat ini. Budaya ini, kata dia, sudah berlangsung turun temurun.