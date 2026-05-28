Warga Hilir Mudik Berlebaran, Jalur Penyeberangan Perahu Motor Sejangkung Ramai

MUDIK LEBARAN - Sejumlah warga yang juga pengendara motor menaiki perahu motor. Arus kendaraan akses penyeberangan perahu motor di dermaga Desa Parit Raja, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, ramai lancar, Kamis 28 Mei 2026.

TRIBUN PONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Arus kendaraan melewati penyeberangan perahu motor di dermaga Desa Parit Raja, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, ramai lancar, Kamis 28 Mei 2026.

Kendaraan roda dua hilir mudik melintas menggunakan moda transportasi penyeberangan untuk berpergian. Aktivitas warga meningkat selama momen lebaran Idul Adha.

Sebanyak dua perahu motor beroperasi melayani pengendara yang hilir mudik.

Setiap kendaraan ditarif 6000 Rupiah untuk sekali menyeberang.

Sekali menyeberang perahu motor dapat mengangkut hingga 20 kendaraan roda dua.

Kepadatan pengendara motor terpantau meningkat melewati akses penyeberangan sungai yang terletak di dermaga Desa Parit Raja itu.

Bahkan di jam tertentu pengendara motor harus antre lebih panjang dari hari biasanya.

"Saya mau menyeberang menggunakan perahu motor untuk berlebaran ke tempat teman saya, hari ini agak ramai antrean kendaraan," kata warga, Safi, Kamis 28 Mei 2026.

Safii menjelaskan, akses menggunakan penyeberangan perahu di dermaga Desa Parit Raja ini salah satu akses alternatif yang lebih dekat untuk menuju ke tempat temannya.

"Sengaja saya pilih lewat penyeberangan sungai ini karena ini aksesnya lebih dekat, saya dari Perigi Landu mau ke Sambas," ujarnya.

Menurutnya akses alternatif menggunakan perahu motor kendati harus menyeberang sungai jaraknya lebih dekat.

Dia bilang waktu tempuh perjalanan dapat dipamgkas.

"Lewat sini lebih dekat, jaraknya juga lebih dekat dan waktu tempuh lebih hemat, lewat sini kan jadi jalur alternatif," ungkapnya.

Dia mengungkapkan, bahwa ia jarang lewat dari penyeberangan namun karena ada keperluan lebaran maka ia harus lewat jalur tersebut.

" Lewat sini jarang kalau hari-hari biasa, tapi karena hari ini momentum berlebaran jadi pilih lewat jalur alternatif ini, walau harus menyeberang sungai," ucapnya. (*)

