Masjid Ismuhu Yahya di Kubu Raya Salurkan 1.715 Hewan Kurban hingga Palestina dan Afrika

KURBAN- Petugas saat menyiapkan hewan kurban di Masjid Ismuhu Yahya di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, 28 Mei 2026.

Ringkasan Berita: Ketua Panitia Kurban Bahagia Masjid Ismuhu Yahya, Zubair Rasyid atau akrab disapa Bang Acid (28), mengatakan jumlah kurban tahun ini meningkat dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

“Tahun lalu total sekitar 800 ekor, sedangkan tahun ini meningkat menjadi 1.715 ekor sapi dan kambing,” ujarnya.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Masjid Ismuhu Yahya di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, secara rutin mengadakan program penyaluran daging kurban berskala besar, baik ditingkat lokal, nasional hingga global.

Kali ini, Masjid Ismuhu Yahya di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, menyalurkan total 1.715 ekor hewan kurban pada Iduladha 1447 Hijriah tahun 2026.

Penyaluran dilakukan mulai dari tingkat lokal di Kalimantan Barat, nasional hingga global ke sejumlah negara

Ketua Panitia Kurban Bahagia Masjid Ismuhu Yahya, Zubair Rasyid atau akrab disapa Bang Acid (28), mengatakan jumlah kurban tahun ini meningkat dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

Ia menjelaskan, untuk tingkat lokal di Kalimantan Barat, pihaknya melakukan penyembelihan sebanyak 24 ekor sapi dan 20 ekor kambing, yang dipusatkan di Masjid Ismuhu Yahya, di Kubu Raya, Kamis 28 Mei 2026.

Selain itu, puluhan kambing lainnya juga didistribusikan ke pondok pesantren di Kalbar.

“Sekitar 50 ekor kambing kita distribusikan ke pondok-pondok,” katanya.

Sementara untuk tingkat nasional, sekitar 1.600 ekor kambing disalurkan ke 27 titik kota dan kabupaten di Indonesia. Penyaluran menyasar para guru ngaji, wilayah rawan akidah hingga kampung-kampung terisolir.

“Kita menyasar daerah yang jarang tersentuh tokoh agama seperti di wilayah Gunung Kidul dan beberapa daerah terpencil lainnya di luar Provinsi Kalbar,” jelasnya.

Tidak hanya di dalam negeri, Masjid Ismuhu Yahya juga menyalurkan hewan kurban ke luar negeri. Tahun ini, penyaluran dilakukan ke Palestina, Sudan dan Kenya.

Untuk wilayah Afrika, hewan kurban yang disalurkan terdiri dari 20 ekor sapi dan 9 ekor kambing yang tersebar di Sudan dan Kenya. Sedangkan di Palestina disalurkan 5 ekor sapi dan 14 ekor kambing.

“Insya Allah seluruh penyaluran dilakukan melalui mitra-mitra yang memang sudah terbiasa menyalurkan hewan kurban,” ungkapnya.

Zubair mengatakan, penyaluran kurban dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak agar tepat sasaran. Untuk tingkat lokal, pihaknya berkoordinasi langsung dengan kepala desa yang memiliki data penerima manfaat hingga tingkat RT dan RW.

Sedangkan untuk tingkat nasional dan global, Masjid Ismuhu Yahya bekerja sama dengan vendor yang tidak hanya menyediakan hewan kurban, namun juga memiliki jaringan distribusi dan data penerima manfaat lengkap.