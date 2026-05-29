Tragis! Kecelakaan Sepeda Motor Hantam Belakang Dump Truck Mogok di Jalan Sekadau-Sanggau

KECELAKAAN - Anggota Gakkum Satlantas Polres Sekadau sedang melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dan dump truck terjadi di Jalan Raya Sekadau-Sanggau KM 09, Desa Ensalang, Kecamatan Sekadau Hilir, pada Kamis, 28 Mei 2026 malam.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU – Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dan dump truck terjadi di Jalan Raya Sekadau–Sanggau KM 09, Desa Ensalang, Kecamatan Sekadau Hilir, Kamis 28 Mei 2026 malam.

Dalam insiden tersebut, seorang pengendara sepeda motor berinisial WM (18) meninggal dunia setelah menabrak bagian belakang dump truck yang mogok di badan jalan.

Kapolres Sekadau AKBP Andhika Wiratama melalui Plt Kasi Humas Polres Sekadau, IPDA Iwan Kurniawan, membenarkan peristiwa tersebut.

Ia mengatakan kecelakaan terjadi sekitar pukul 19.40 WIB dan telah ditangani Unit Gakkum Satlantas Polres Sekadau.

“Kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 19.40 WIB dan saat ini telah ditangani Unit Gakkum Satlantas Polres Sekadau,” ujar IPDA Iwan, Jumat 29 Mei 2026.

Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) dan keterangan saksi, dump truck yang dikemudikan FK (26) mengalami gangguan pada sistem pengereman saat melintas di lokasi kejadian.

Selain itu, komponen shaft lintang pada bagian gardan dilaporkan patah sehingga kendaraan tidak dapat memindahkan gigi transmisi dan akhirnya berhenti di badan jalan.

Menurut IPDA Iwan, pengemudi dump truck telah berupaya memberikan tanda peringatan kepada pengguna jalan lain dengan menyalakan lampu hazard serta meletakkan ranting pohon di sekitar kendaraan.

Namun, kondisi jalan yang minim penerangan diduga memengaruhi jarak pandang pengendara yang melintas pada malam hari.

Tak lama kemudian, sepeda motor yang dikendarai WM bersama seorang penumpang berinisial KM (18) datang dari arah belakang dan menabrak bagian belakang dump truck tersebut.

Akibat benturan keras itu, WM mengalami luka berat dan meninggal dunia dalam perjalanan menuju RSUD Kabupaten Sekadau.

Sementara penumpang yang dibonceng dilaporkan selamat dan tidak mengalami luka.

IPDA Iwan juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat berkendara, terutama pada malam hari dan di jalur minim penerangan.

“Kami mengimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu memperhatikan jarak pandang, kondisi kendaraan, serta meningkatkan kewaspadaan saat berkendara pada malam hari demi keselamatan bersama,” pungkasnya.

Fakta-fakta Kecelakaan

Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Sekadau–Sanggau KM 09, Desa Ensalang.

Insiden berlangsung Kamis 28 Mei 2026 sekitar pukul 19.40 WIB.

Korban WM (18) meninggal dunia setelah menabrak dump truck mogok.

Dump truck mengalami gangguan rem dan kerusakan shaft lintang gardan.

Sopir dump truck sudah menyalakan lampu hazard dan memasang ranting sebagai tanda peringatan.

Jalan yang gelap diduga memengaruhi jarak pandang pengendara.

Penumpang motor berinisial KM (18) selamat tanpa luka.

