Kebersamaan Idul Adha, Personel Polsek Air Besar Bantu Kelancaran Penyembelihan Hewan Kurban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat pada pelaksanaan ibadah Kurban.

Personel Polsek Air Besar melaksanakan pengamanan kegiatan penyembelihan hewan Kurban di Masjid Nurul Yaqin Serimbu, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, Rabu 27 Mei 2026.

Kegiatan tersebut mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang antusias mengikuti proses penyembelihan hingga pembagian daging Kurban.

Kehadiran aparat kepolisian di tengah masyarakat juga menjadi bentuk pelayanan serta kepedulian Polri dalam menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif selama kegiatan berlangsung.

Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari, SH, SIK, melalui Kapolsek Air Besar IPDA Dedi Iskandar, dalam keterangan terpisah menjelaskan bahwa pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib, aman dan lancar.

“Personil kami hadir untuk membantu menjaga keamanan serta memberikan rasa nyaman kepada masyarakat yang melaksanakan ibadah qurban. Selain itu, kami juga mengantisipasi terjadinya gangguan kamtibmas selama kegiatan berlangsung,” jelas Kapolsek.

Lanjut Kapolsek menambahkan, momentum Hari Raya Idul Adha menjadi sarana mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dan masyarakat, sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di lingkungan warga.

“Melalui kegiatan ini kami berharap hubungan harmonis antara Polri dan masyarakat terus terjalin dengan baik. Kami juga mengimbau masyarakat agar selalu menjaga kerukunan, keamanan serta semangat gotong royong di lingkungan masing-masing,” tambahnya.

Selama kegiatan penyembelihan hewan qurban berlangsung, situasi terpantau aman, tertib dan penuh kebersamaan.

Warga pun mengapresiasi kehadiran personil Polsek Air Besar yang turut membantu kelancaran kegiatan keagamaan tersebut.

