Idul Adha Jadi Momentum Berbagi, Polres Sekadau Salurkan Daging Kurban kepada Masyarakat

DAGING KURBAN -Polres Sekadau berbagi daging kurban kepada masyarakat melalui penyembelihan dan penyaluran hewan kurban, Rabu 27 Mei 2026. Sebanyak empat ekor sapi disembelih dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan serta personel Polres Sekadau.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Momentum Iduladha 1447 Hijriah dimanfaatkan Polres Sekadau untuk berbagi dengan masyarakat melalui penyembelihan dan penyaluran hewan kurban, Rabu 27 Mei 2026.

Kegiatan penyembelihan hewan kurban dilaksanakan di lingkungan Mapolres Sekadau.

Sebelum proses penyembelihan dimulai, kegiatan diawali dengan pembacaan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur dan harapan agar pelaksanaan kurban berjalan lancar serta membawa keberkahan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolres Sekadau Samsul Bakri bersama para pejabat utama Polres Sekadau serta personel yang turut mengikuti proses penyembelihan hingga pendistribusian daging kurban.

Kapolres Sekadau Andhika Wiratama melalui Plt Kasi Humas Iwan Kurniawan mengatakan, daging kurban dari empat ekor sapi tersebut dikemas menjadi 405 paket untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat.

“Sebanyak 405 paket daging kurban dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan serta personel Polres Sekadau. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan semangat berbagi di momen Idul Adha,” kata IPDA Iwan.

Menurutnya, Iduladha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban, tetapi juga momentum memperkuat nilai kebersamaan, kepedulian sosial, dan rasa syukur.

Proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban dilakukan secara gotong royong oleh personel Polres Sekadau.

Suasana kebersamaan terlihat saat personel bersama-sama membantu proses pemotongan, pengemasan, hingga pendistribusian daging kurban kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat hubungan antara Polri dan warga di Kabupaten Sekadau.

“Melalui momen Iduladha ini kami berharap semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama terus terjaga, sehingga kehadiran Polri benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas IPDA Iwan.

