Lebaran di Balik Jeruji Besi, Beragam Kisah Tahanan Polres Kubu Raya Lepas Rindu bersama Keluarga

IDUL ADHA - Momen haru menyelimuti Ruang Tahanan Polres Kubu Raya, Rabu 27 Mei 2026. Para tahanan yang tengah menjalani proses hukum mendapatkan kesempatan untuk memeluk erat keluarga tercinta di momentum Idul Adha 2026

TBNEWSPOLRESKUBURAYA.ID - Suasana haru menyelimuti Rumah Tahanan (Rutan) Kepolisian Resor (Polres) Kubu Raya, Rabu 27 Mei 2026.

Di tengah keterbatasan ruang dan jeruji besi yang dingin, Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah kali ini menghadirkan momen emosional yang menguras air mata.

Para tahanan yang tengah menjalani proses hukum akhirnya mendapatkan kesempatan emas untuk memeluk erat keluarga tercinta.

Melalui kebijakan jam besuk spesial yang diinisiasi oleh pihak kepolisian, sejenak dinding pembatas itu runtuh, digantikan kehangatan dan obat rindu yang mendalam di hari kemenangan.

Kebijakan Berlandaskan Kemanusiaan

Kapolres Kubu Raya, AKBP Kadek Ary Mahardika, melalui Kasubsie Penmas Aiptu Ade, menegaskan bahwa kebijakan ini diambil atas dasar komitmen kemanusiaan.

Pihak kepolisian ingin memastikan bahwa hak-hak spiritual dan psikologis para tahanan untuk merayakan hari besar keagamaan bersama keluarga tetap terpenuhi, meski dalam status penahanan.

"Karena ini merupakan hari besar keagamaan, kami memberikan dispensasi khusus kepada seluruh tahanan untuk menerima kunjungan keluarga di luar jam besuk normal," ujar Ade kepada awak media, Rabu 27 Mei 2026.

Namun, Ade menggarisbawahi bahwa pelonggaran ini bukan berarti mengendurkan kewaspadaan.

Langkah-langkah antisipasi yang ketat tetap diberlakukan demi menjamin stabilitas keamanan di lingkungan rutan.

"Kami tetap melakukan pemeriksaan lebih intensif terhadap seluruh barang bawaan yang akan disampaikan kepada tahanan Polres Kubu Raya, termasuk melakukan penebalan dan penjagaan," tegasnya.

Penjagaan Diperketat

Meski memberikan kelonggaran waktu bagi keluarga untuk melepas rindu, Polres Kubu Raya menolak berkompromi dengan potensi gangguan keamanan.

Pengamanan di seluruh area rutan justru diperketat berlipat ganda.

Berikut adalah langkah taktis yang diterapkan Polres Kubu Raya selama kunjungan berlangsung: