Kayong Utara Dalam Data
Daftar Lengkap Kode Pos Kabupaten Kayong Utara di 6 Kecamatan dan 43 Kelurahan
Data kode pos ini penting untuk pengiriman barang, administrasi kependudukan, hingga layanan digital.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, memiliki 6 kecamatan dan 43 desa/kelurahan dengan kode pos resmi dalam rentang 78852–78858.
Data kode pos ini penting untuk pengiriman barang, administrasi kependudukan, hingga layanan digital.
Kecamatan Sukadana sebagai ibu kota kabupaten menggunakan kode pos 78853.
Sementara kecamatan lain seperti Simpang Hilir, Teluk Batang, Pulau Maya, Seponti, dan Kepulauan Karimata memiliki kode pos berbeda sesuai wilayah masing-masing.
Dengan daftar lengkap kode pos ini, masyarakat dan pelaku usaha dapat lebih mudah memastikan alamat tujuan pengiriman agar tepat sasaran.
Selain itu, kode pos juga menjadi acuan penting dalam berbagai layanan berbasis digital dan administrasi resmi pemerintah.
Daftar Lengkap Kode Pos Kayong Utara
1. Kecamatan Sukadana (Ibu Kota Kabupaten)
Pampang Harapan – 78853
Pangkalan Buton – 78853
Riam Berasap Jaya – 78853
Sejahtera – 78853
Simpang Tiga – 78853
Sutera – 78853
Benawai Agung – 78853
Harapan Mulia – 78853
Mas Bangun – 78853
Sungai Mengkong – 78853
2. Kecamatan Simpang Hilir
Batu Barat – 78852
Lubuk Batu – 78852
Matan Jaya – 78852
Medan Jaya – 78852
Nipah Kuning – 78852
Padu Banjar – 78852
Pemangkat – 78852
Penjalaan – 78852
Pulau Kumbang – 78852
Rantau Panjang – 78852
Sungai Mata-mata – 78852
Teluk Melano – 78852
3. Kecamatan Teluk Batang
Alur Bandung – 78854
Banyu Abang – 78854
Mas Bangun – 78854
Sungaipaduan – 78854
Teluk Batang – 78854
Teluk Batang Selatan – 78854
Teluk Batang Utara – 78854
4. Kecamatan Pulau Maya
Kemboja – 78858
Padang Panjang – 78858
Satai Lestari – 78858
Tanjung Satai – 78858
Wonorejo – 78858
5. Kecamatan Seponti
Durian Sebatang – 78856
Podorukun – 78856
Seponti Jaya – 78856
Seponti Timur – 78856
Sungai Sepeti – 78856
Tanjung Bungai – 78856
6. Kecamatan Kepulauan Karimata
Betok Jaya – 78857
Padang Binuang – 78857
Pelapis – 78857
