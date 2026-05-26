Daftar Lengkap Kode Pos Kabupaten Kayong Utara di 6 Kecamatan dan 43 Kelurahan

KODE POS SINGKAWANG - Ilustrasi. Berikut daftar Kode Pos di semua Kelurahan se-Kabupaten Kayong Utara.

Ringkasan Berita: Data kode pos ini penting untuk pengiriman barang, administrasi kependudukan, hingga layanan digital.

Kecamatan Sukadana sebagai ibu kota kabupaten menggunakan kode pos 78853.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, memiliki 6 kecamatan dan 43 desa/kelurahan dengan kode pos resmi dalam rentang 78852–78858.

Data kode pos ini penting untuk pengiriman barang, administrasi kependudukan, hingga layanan digital.

Kecamatan Sukadana sebagai ibu kota kabupaten menggunakan kode pos 78853.

Sementara kecamatan lain seperti Simpang Hilir, Teluk Batang, Pulau Maya, Seponti, dan Kepulauan Karimata memiliki kode pos berbeda sesuai wilayah masing-masing.

Dengan daftar lengkap kode pos ini, masyarakat dan pelaku usaha dapat lebih mudah memastikan alamat tujuan pengiriman agar tepat sasaran.

Selain itu, kode pos juga menjadi acuan penting dalam berbagai layanan berbasis digital dan administrasi resmi pemerintah.

• Daftar Sekolah SD, SMP dan SMA Terbaik di Kayong Utara Lengkap Fasilitas

Daftar Lengkap Kode Pos Kayong Utara

1. Kecamatan Sukadana (Ibu Kota Kabupaten)

Pampang Harapan – 78853

Pangkalan Buton – 78853

Riam Berasap Jaya – 78853

Sejahtera – 78853

Simpang Tiga – 78853

Sutera – 78853

Benawai Agung – 78853

Harapan Mulia – 78853

Mas Bangun – 78853

Sungai Mengkong – 78853

2. Kecamatan Simpang Hilir

Batu Barat – 78852

Lubuk Batu – 78852

Matan Jaya – 78852

Medan Jaya – 78852

Nipah Kuning – 78852

Padu Banjar – 78852

Pemangkat – 78852

Penjalaan – 78852

Pulau Kumbang – 78852

Rantau Panjang – 78852

Sungai Mata-mata – 78852

Teluk Melano – 78852

• 4 Tradisi Unik Idul Adha di Kayong Utara, Nomor 3 Mirip Idul Fitri

3. Kecamatan Teluk Batang

Alur Bandung – 78854

Banyu Abang – 78854

Mas Bangun – 78854

Sungaipaduan – 78854

Teluk Batang – 78854

Teluk Batang Selatan – 78854

Teluk Batang Utara – 78854

4. Kecamatan Pulau Maya

Kemboja – 78858

Padang Panjang – 78858

Satai Lestari – 78858

Tanjung Satai – 78858

Wonorejo – 78858

5. Kecamatan Seponti

Durian Sebatang – 78856

Podorukun – 78856

Seponti Jaya – 78856

Seponti Timur – 78856

Sungai Sepeti – 78856

Tanjung Bungai – 78856

6. Kecamatan Kepulauan Karimata

Betok Jaya – 78857

Padang Binuang – 78857

Pelapis – 78857

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS

- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

- Ikuti Instagram Tribun Pontianak IG TRIBUN