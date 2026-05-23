Daftar Sekolah SD, SMP dan SMA Terbaik di Kayong Utara Lengkap Fasilitas

SEKOLAH TERBAIK KAYONG UTARA - Ilustrasi siswa SD. Berikut daftar sekolah terbaik SD, SMP dan SMA di Kayong Utara.

Ringkasan Berita: Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), total sekolah di Kayong Utara berjumlah 273 di antaranya 169 negeri dan 104 swasta.

Dari 273 itu, 16 sekolah masuk kategori akreditasi A, 94 sekolah akreditasi B sedangkan akreditasi C total 119.

Bahkan, beberapa sekolah sudah mengantongi sertifikasi ISO 9001:2000 dan ISO 9001:2008.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Daftar sekolah dan fasilitas pendidikan terbaik di Kayong Utara menunjukkan komitmen daerah ini dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Dari tingkat dasar hingga menengah atas, sejumlah sekolah negeri maupun swasta telah terakreditasi A dan B, bahkan ada yang berstandar ISO.

Fasilitas pendidikan ini menjadi penopang utama generasi muda Kayong Utara untuk bersaing di tingkat nasional.

Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), total sekolah di Kayong Utara berjumlah 273 di antaranya 169 negeri dan 104 swasta.

Dari 273 itu, 16 sekolah masuk kategori akreditasi A, 94 sekolah akreditasi B sedangkan akreditasi C total 119.

Bahkan, beberapa sekolah sudah mengantongi sertifikasi ISO 9001:2000 dan ISO 9001:2008.

Berikut daftar sekolah terbaik di Kayong Utara:

• 4 Tradisi Unik Idul Adha di Kayong Utara, Nomor 3 Mirip Idul Fitri

Daftar Sekolah Terbaik di Kayong Utara

SMA

SMA Negeri 1 Sukadana = Terakreditasi A, fasilitas laboratorium IPA, perpustakaan digital, dan kegiatan ekstrakurikuler unggulan.

SMA Negeri 1 Teluk Batang = Terakreditasi A, dikenal dengan prestasi akademik dan olahraga.

SMA Negeri 1 Simpang Hilir = Terakreditasi B, memiliki program unggulan literasi dan seni budaya.

SMK Negeri 1 Sukadana = Fokus pada jurusan teknik komputer, tata boga, dan perhotelan, mendukung keterampilan kerja.

SMK Negeri 1 Pulau Maya = Menyediakan jurusan kelautan dan perikanan, sesuai potensi daerah kepulauan.

MAN Kayong Utara = Terakreditasi B, menggabungkan pendidikan umum dan agama, dengan fasilitas asrama.

SMP