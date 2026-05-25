Laporan Keuangan Pemkab Sintang Tahun 2025 Kembali Raih Opini WTP dari BPK Kalbar

LAPORAN KEUANGAN - Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2025 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Dr. Sri Haryati di Aula BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak, pada Senin, 25 Mei 2026.

Ringkasan Berita: Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sintang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Kalimantan Barat atas LKPD Tahun 2025.

Opini tersebut merupakan bentuk penilaian bahwa laporan keuangan daerah telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2025 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Dr. Sri Haryati di Aula BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak, pada Senin, 25 Mei 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sintang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Kalimantan Barat atas LKPD Tahun 2025.

Opini tersebut merupakan bentuk penilaian bahwa laporan keuangan daerah telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Bupati Sintang hadir didampingi Ketua DPRD Kabupaten Sintang Indra Subekti, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang, Harysinto Linoh, serta Pelaksana Tugas Inspektur Kabupaten Sintang Budi Purwanto.

Usai menerima LHP tersebut, Bupati Sintang menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Sintang, DPRD Kabupaten Sintang, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang baik, transparan, dan akuntabel.

“Opini WTP ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Sintang untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat akuntabilitas, serta memastikan setiap program dan kegiatan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Bala.

Ia juga menegaskan bahwa capaian tersebut bukan semata-mata penghargaan administratif, melainkan wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Baca juga: Anak Petani Sawit di Sintang Rasakan Manfaat Santunan Program BPJS Ketenagakerjaan Lewat DBH Sawit

Sementara itu, Ketua BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Dr. Sri Haryati berharap seluruh pemerintah daerah yang menerima opini WTP dapat terus mempertahankan kualitas laporan keuangan serta menindaklanjuti berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Penyerahan LHP tersebut juga dihadiri para kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.

Makna Opini dalam LHP

Poin paling krusial dalam LHP adalah opini BPK, yang terdiri dari empat jenis:

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP):

Laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Ini adalah opini tertinggi dan terbaik.

2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP):

Laporan keuangan wajar, namun ada pengecualian pada beberapa pos tertentu karena adanya keterbatasan bukti atau ketidakpatuhan terhadap standar.

3. Tidak Wajar (TW):