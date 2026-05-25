Wesley Bocah 12 Tahun Korban Penganiayaan di Singkawang Cedera Saraf Bikin Kaki Tak Bisa Bergerak

KASUS WESLEY SINGKAWANG - Bocah 12 tahun bernama Wesley terbaring lemah di rumah sakit Abdul Aziz Kota Singkawang, pada Jumat 22 Mei 2026 usai diduga menjadi korban penganiayaan menggunakan palu oleh seorang remaja sebayanya. Sekda Singkawang mengungkap kondisi terbaru korban usai besuk.

Ringkasan Berita: Kondisi Wesley, siswa SMP di Kota Singkawang yang menjadi korban pemukulan antar remaja, mulai membaik dan sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit sejak Sabtu lalu.

Meski kondisi kesehatannya berangsur pulih, Wesley masih mengalami gangguan pada saraf kaki sehingga belum bisa menggerakkan kakinya sendiri dan masih memerlukan bantuan untuk berdiri maupun beraktivitas.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Ayah dari korban pemukulan antar remaja, Wesley (12) siswa SMP Kota Singkawang, mengatakan saat ini kondisinya beransur baik.

Ayah Korban, Andi mengatakan pada Sabtu lalu, anaknya sudah boleh pulang dari Rumah Sakit.

Namun sayangnya, akibat hantaman keras ke kepalanya menyebabkan salah satu bagian saraf kakinya tak bisa bergerak.

Baca juga: Kisah Sukses Peternak Muda Singkawang, Tekuni Ternak Kambing Sejak 2015, Kebanjiran Pesanan Kambing

"Kondisi Wesley sehat, kakinya masih belum bisa digerakan," katanya saat dihubungi tribunpontianak.co.id, pada Senin 25 Mei 2026.

Ia menuturkan kondisi kaki korban masih belum menunjukkan tanda-tanda untuk pulih. Bahkan dia bilang, korban harus dibantu berdiri.

"Belum bisa digerakan dan masih butuh bantu untuk berdiri," ucapnya.

Beruntungnya untuk makan, ayah korban mengaku korban tidak merasa kesulitan. Sedangkan masuk sekolah, Ayah korban belum dapat memastikan kapan anaknya bisa bersekolah.

Baca juga: Terungkap Skenario Sadis Bocah di Singkawang, Usir Teman Lain Sebelum Pukul Kepala Wesley Pakai Palu

"Masih belum tau dan belum bisa dipastikan Wesley bisa masuk sekolah. Mau lihat dulu kondisi anakku," ungkapnya.

Kronologi

Peristiwa memilukan itu bermula dari perselisihan kecil saat korban dan pelaku bermain game bersama beberapa waktu lalu.

Menurut pengakuan ibu korban, Chinusha, pelaku diduga emosi karena merasa kalah dalam permainan setelah tersentuh oleh korban.

“Sejak itu pelaku beberapa kali mengajak anak saya berkelahi,” ujar Chinusha saat ditemui Jumat 22 Mei 2026.

Namun, Wesley disebut tidak pernah menanggapi ajakan tersebut karena menganggap pelaku adalah temannya sendiri.

Hingga akhirnya korban sempat bertanya alasan dirinya terus diajak berkelahi meski hubungan mereka sebelumnya baik-baik saja.

Perselisihan kecil sempat terjadi dan keduanya pernah terlibat perkelahian ringan.

Namun situasi kembali memanas beberapa bulan kemudian.