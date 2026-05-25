Terungkap! Ciri-ciri Identitas Pria Lompat dari Jembatan Kapuas 1 dan Ditemukan Mengapung di Senghie

EVAKUASI - Tim SAR Gabungan berhasil temukan seorang pria yang tenggelam di Sungai Kapuas. Ditemukan di sekitar pelabuhan senghie Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Senin 25 Mei 2026.

Ringkasan Berita: Tim SAR Gabungan berhasil menemukan pria yang diduga terjun ke Jembatan Kapuas I setelah tiga hari pencarian. Korban ditemukan mengapung di sekitar Pelabuhan Senghie dalam kondisi meninggal dunia.

Jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak untuk proses identifikasi. Hingga kini identitas korban masih ditelusuri, namun ciri-cirinya disebut mirip dengan laporan orang hilang sebelumnya.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Misteri hilangnya seorang pria yang diduga terjun ke Sungai Kapuas dari Jembatan Kapuas I akhirnya terungkap.

Tim SAR Gabungan berhasil menemukan korban pada hari ketiga pencarian, Senin 25 Mei 2026 pagi.

Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia mengapung di aliran Sungai Kapuas, tepatnya di sekitar kawasan Pelabuhan Senghie Pontianak.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pontianak, I Made Junetra mengatakan, jenazah korban ditemukan sekitar 0,59 nautical mile (NM) arah hilir dari lokasi awal kejadian.

“Korban ditemukan mengapung di atas permukaan air pada koordinat 0° 1'44.07"S - 109°20'46.09"T atau sekitar 0,59 NM arah hilir dari lokasi kejadian,” ujarnya.

Sebelumnya, Tim SAR Gabungan melakukan operasi pencarian selama tiga hari dengan menyisir sejumlah titik di aliran Sungai Kapuas menggunakan radius pencarian hingga 3 NM dari lokasi kejadian perkara (LKK).

Pencarian melibatkan berbagai unsur gabungan yang terus memperluas area penyisiran demi menemukan korban yang sempat dilaporkan hilang sejak Sabtu 23 Mei 2026 siang.

Koordinator Lapangan PST Rescue, Samsul Bahri mengatakan, jenazah pertama kali ditemukan sekitar pukul 05.30 WIB oleh tim penyisiran tengah yang terdiri dari Basarnas, Polairud, dan speedboat PST Rescue.

“Jenazah berhasil ditemukan sekira jam 05.30 di depan Pelabuhan Senghie,” katanya.

Saat ditemukan, korban diketahui mengenakan baju abu-abu dan celana pendek levis lengkap dengan ikat pinggang.

“Ciri-cirinya baju warna abu, menggunakan celana pendek levis, pakai ikat pinggang, jenis kelamin laki-laki,” ungkapnya.

Setelah berhasil dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak menggunakan ambulans Damkar ABA untuk proses identifikasi lebih lanjut oleh DOKKES Polda Kalbar.

Di sisi lain, Ketua Relawan Peduli Kemanusiaan Kalbar, Eddy Zulkarnaen menyebut ciri-ciri korban mengarah pada seorang pria yang sebelumnya sempat dilaporkan hilang.

“Identitas masih ditelusuri, karena memang beberapa waktu lalu juga ada laporan orang hilang dengan ciri-ciri yang sama dan sudah kami informasikan ke pihak kepolisian. Perkiraan sementara sesuai,” ujarnya.

Usai korban ditemukan, operasi SAR resmi dihentikan dan seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuannya masing-masing.

Hingga kini, identitas korban masih dalam proses pendalaman pihak berwenang.

