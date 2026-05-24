Kolaborasi Pemuda Katolik, HIPMI dan Komunitas Trabas Warnai Bakti Sosial di Pedalaman Sanggau

BAKTI SOSIAL- Pemuda Katolik Komisariat Cabang (Komcab) Sanggau kolaborasi dengan Gilaz Mx, BPC HIPMI Sanggau, Auto 88 Parindu, dan RJ Group saat menggelar aksi nyata yang memadukan petualangan dan kemanusiaan. Kegiatan yang dimaksud yakni Trabas Alam dan Bakti Sosial (Baksos) di Dusun Ensoyong, Desa Dosan, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Sabtu 23 Mei 2026. Pemuda Katolik.

Ringkasan Berita: Melalui kegiatan bertajuk Trabas Alam dan Bakti Sosial (Baksos), Pemuda Katolik Komisariat Cabang (Komcab) Sanggau berkolaborasi bersama Gilaz MX, BPC HIPMI Sanggau, Auto 88 Parindu, serta RJ Group menghadirkan aksi kemanusiaan yang dipadukan dengan olahraga otomotif alam terbuka.

Kegiatan yang digelar di Dusun Ensoyong, Desa Dosan, Kecamatan Parindu, Sabtu 23 Mei 2026 itu berlangsung meriah dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU- Semangat kebersamaan dan kepedulian sosial kembali ditunjukkan sejumlah organisasi dan komunitas di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

Melalui kegiatan bertajuk Trabas Alam dan Bakti Sosial (Baksos), Pemuda Katolik Komisariat Cabang (Komcab) Sanggau berkolaborasi bersama Gilaz MX, BPC HIPMI Sanggau, Auto 88 Parindu, serta RJ Group menghadirkan aksi kemanusiaan yang dipadukan dengan olahraga otomotif alam terbuka.

Kegiatan yang digelar di Dusun Ensoyong, Desa Dosan, Kecamatan Parindu, Sabtu 23 Mei 2026 itu berlangsung meriah dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat.

Tidak hanya menjadi ajang penyaluran hobi bagi para pecinta trabas, kegiatan tersebut juga menghadirkan manfaat nyata bagi warga pedalaman yang membutuhkan perhatian di bidang kesehatan dan sosial.

Acara resmi dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Sanggau, Timotius Yance. Kehadirannya sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap kegiatan kolaboratif yang melibatkan komunitas, organisasi kepemudaan, dan pelaku usaha dalam membantu masyarakat desa.

• 16 Daftar Kampus atau Tempat Kuliah di Pontianak, Selain Untan dan Poltekkes Ada Kampus Apa Saja?

Antusiasme warga Dusun Ensoyong terlihat sejak pagi hari. Banyak masyarakat memanfaatkan layanan pengobatan gratis yang disediakan panitia. Pemeriksaan kesehatan hingga pemberian obat-obatan menjadi salah satu layanan yang paling diminati warga, terutama kalangan lansia dan anak-anak.

Selain pelayanan kesehatan, panitia juga menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako untuk membantu meringankan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Tidak hanya itu, perhatian terhadap dunia pendidikan turut diwujudkan melalui pembagian alat tulis, buku tulis, dan perlengkapan belajar bagi anak-anak sekolah di wilayah tersebut.

Sementara itu, jalur trabas yang disiapkan panitia juga menjadi daya tarik tersendiri. Ratusan rider dari berbagai daerah di Kalimantan Barat ikut ambil bagian menaklukkan medan ekstrem yang menantang adrenalin. Kegiatan ini sekaligus mempererat solidaritas antar komunitas otomotif di daerah.

Ketua Pemuda Katolik Komda Kalbar, Hubertus V Wake mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi simbol kuatnya sinergi lintas organisasi dan komunitas dalam membangun kepedulian sosial di tengah masyarakat. Menurutnya, kolaborasi seperti ini diharapkan mampu menciptakan semangat gotong royong demi mewujudkan Sanggau yang lebih maju, sehat, dan bermartabat.

• Pemkab dan DPRD Kapuas Hulu Tak Merespons, TNI Turun Tangan Perbaiki Jembatan Rusak demi Keselamatan

Hal senada juga disampaikan Ketua Pemuda Katolik Komcab Sanggau, Michael Tio. Ia menegaskan bahwa kegiatan sosial ini merupakan bentuk nyata toleransi dan kepedulian kepada masyarakat tanpa memandang latar belakang. Kehadiran komunitas dan organisasi di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi warga yang membutuhkan.

Ketua Gilaz MX, Ronal Risakota turut memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Ia menilai semangat gotong royong antar komunitas menjadi kekuatan besar dalam menghadirkan kegiatan positif yang tidak hanya menyalurkan hobi, tetapi juga memiliki nilai kemanusiaan.

Sementara itu, Ketua Umum BPC HIPMI Sanggau, Alek Chandra menegaskan bahwa HIPMI akan terus berkomitmen mendukung berbagai kegiatan kolaboratif bersama organisasi dan komunitas di Kabupaten Sanggau. Menurutnya, keterlibatan HIPMI dalam kegiatan sosial merupakan bagian dari kontribusi nyata untuk membantu masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah.

Melalui perpaduan antara petualangan trabas alam dan aksi sosial kemanusiaan, kegiatan ini diharapkan dapat terus berlanjut di masa mendatang. Kolaborasi lintas komunitas tersebut juga diharapkan menjadi inspirasi bagi berbagai elemen masyarakat lainnya untuk bersama-sama membangun kepedulian sosial dan kemajuan Kabupaten Sanggau.

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS

- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

- Ikuti Instagram Tribun Pontianak IG TRIBUN