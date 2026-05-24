Pemkab dan DPRD Kapuas Hulu Tak Merespons, TNI Turun Tangan Perbaiki Jembatan Rusak demi Keselamatan

JEMBATAN RUSAK - Anggota Koramil 1206-14 Hulu Gurung bersama masyarakat Desa Landau Kumpang, saat memperbaiki kondisi rusak di Jembatan, penghubung antar desa di wilayah Nanga Tepuai perbatasan dengan desa Landau Kumpang Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Sabtu 23 Mei 2026.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Kerusakan parah jembatan penghubung Desa Nanga Tepuai menuju Desa Landau Kumpang, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu, akhirnya membuat anggota TNI turun tangan langsung membantu warga melakukan perbaikan.

Jembatan yang menjadi akses vital masyarakat itu sebelumnya mengalami kerusakan cukup parah hingga membahayakan keselamatan pengguna jalan, terutama warga yang setiap hari melintas untuk bekerja, pergi ke kebun, maupun anak-anak yang berangkat sekolah.

Baca juga: Mutasi Besar di Polres Kapuas Hulu, Putra Daerah Kompol Nyandang Kembali Tempati Pos Strategis

Perbaikan dilakukan oleh anggota Koramil 1206-14 Hulu Gurung bersama warga setempat secara gotong royong pada Minggu 24 Mei 2026.

Tokoh masyarakat Desa Landau Kumpang, Abdul Salim, mengaku kerusakan jembatan tersebut sebenarnya sudah lama dikeluhkan masyarakat dan berulang kali disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu maupun anggota DPRD.

Namun hingga kini, menurutnya, belum ada tindak lanjut nyata dari pemerintah daerah.

Baca juga: Syiar Islam Menggema di Sanggau, PHBI Gelar Pawai Takbir di Halaman Kantor Bupati

“Tapi hingga sekarang ini, tidak ada direspon oleh pejabat tingkat kabupaten, baik kepala daerah maupun anggota DPRD itu sendiri,” ujarnya.

Abdul Salim berharap pemerintah daerah segera melakukan rehabilitasi total terhadap jembatan tersebut karena menjadi satu-satunya akses utama masyarakat menuju ibu kota Kecamatan Hulu Gurung.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada anggota Koramil yang telah membantu masyarakat memperbaiki jembatan meski hanya bersifat sementara.

“Terimakasih kepada Koramil telah membantu warga memperbaiki sedikit jembatan yang memprihatinkan tersebut,” ungkapnya.

Baca juga: Motif & Sosok Pelaku Penganiayaan Wesley Singkawang, Sakit Hati Tangan Patah Usai Ribut karena Game

Menindaklanjuti keluhan warga dan melihat kondisi jembatan yang rusak berat, Koramil 1206-14 Hulu Gurung akhirnya bergerak cepat melakukan perbaikan darurat.

Danramil 1206-14 Hulu Gurung, Peltu Didik Riyono, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kesulitan masyarakat.

“Pastinya kondisi jembatan rusak parah dan membahayakan pengguna jalan, terutama masyarakat yang setiap hari melintas untuk bekerja, menuju kebun, maupun anak-anak yang berangkat ke sekolah,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut sangat penting bagi aktivitas warga sehingga perbaikan harus segera dilakukan demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

“Apa lagi jembatan ini merupakan akses vital masyarakat, karena kondisinya sudah rusak berat dan membahayakan,” tegasnya.

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS

- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

- Ikuti Instagram Tribun Pontianak IG TRIBUN