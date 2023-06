Bantuan Sosial YAPI Rp 600 Ribu Dibagikan Kepada Anak-Anak Indonesia, Ini Cara Mendapatkannya!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Informasi berikut terkait dengan Pemerintah yang saat ini masih terus mengatasi masalah kesejahteraan sosial di Indonesia, satu diantaranya yakni dengan bantuan YAPI.

Terbukti dengan adanya anggaran yang dialokasikan APBN untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial tersebut.

Hampir sebesar Rp 80 triliun anggaran dialokasikan melalui Kementerian Sosial, yang digunakan untuk bantuan sosial regular maupun yang bersifat kondisional.

Setelah menyelesaikan pencairan beberapa Bantuan Sosial (Bansos) dari termin 1 hingga 2 dengan berbagai mekanisme, kini Kementerian Sosial akan menyalurkan satu bantuan sosial lagi yakni Atensi untuk anak Yatim Piatu atau YAPI.

Bantuan ini diberikan dalam bentuk Langsung Tunai atau BLT yang disalurkan melalui Bank Himbara maupun Kantor Pos.

Hal ini masih didasari dengan pendekatan wilayah mudah dan sulit.

Untuk besaran bantuan yang diberikan yakni sebesar Rp 200 ribu per bulannya. Apabila diakumulasi kan dana bantuan yang akan diterima per anak akan mencapai Rp 2,4 juta per tahun nya.

Dana bantuan yang akan diterima pada bulan Mei 2023 ini sebesar Rp 600 ribu untuk triwulan pertama pada pada tahun 2023 ini.

Untuk beberapa daerah BLT YAPI ini telah disalurkan pada April 2023, dan masih terus berlangsung hingga saat ini melalui termin atau gelombang.

Untuk penerima BLT YAPI ini adalah anak sekolah yang ditinggal ayah, ibu ataupun keduanya akibat covid-19 maupun alasan lainnya.

Dikarenakan BLT YAPI ini pada praktiknya banyak memberikan manfaat, akhirnya Kementerian Keuangan menambahkan anggaran sekitar Rp 400 miliar.

BLT YAPI ini akan menyasar pada 946.863 anak untuk tahun 2023 ini.

Untuk mekanisme penyaluran bantuan ini harus dihadiri oleh anak penerima manfaat, akan tetapi tetap didampingi dengan wali serta petugas bantuan sosial dari Kementerian Sosial baik pihak Bank maupun pihak Kantor Pos.

Untuk anak yang sudah kehilangan kedua orang tua dan dibawah umur, pengambilan dana bantuan bisa diwakilkan ke saudara kandung atau wali asuhnya yang ditunjukkan dengan administrasi kependudukan dalam kartu keluarga yang sama.

Peraturan dalam mekanisme penyaluran bantuan ini berdasarkan oleh Rapat internal Dirjen Rehabilitas Sosial.

Pemerintah tidak mempersulit hanya tetap mengedepankan tertib administrasi.

Demikian informasi terkait bantuan sosial YAPI 2023 dan cara mendapatkannya, Semoga bermanfaat. (*)