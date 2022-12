Rendahnya Angka Konsumsi Sayur dan Buah di Kabupaten Sambas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dinas Pertanian dan Ketahan Pangan Kabupaten Sambas bekerja sama dengan TP-PKK Kabupaten Sambas menggelar kampanye makan sayur dan buah di Aula Utama Kantor Bupati Sambas, Senin 5 Desember 2022.

Kampanye makan sayur dan buah dibuka oleh Bupati Sambas H Satono. Kegiatan itu dihadiri oleh puluhan anak-anak PAUD TK, guru-guru TK, dan anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Kabupaten Sambas.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sambas, Musanif mengatakan kegiatan itu diikuti 300 lebih undangan yang hadir.

"Kampanye makan sayur dan buah, perlu kami laporkan, diikuti 300 lebih orang undangan. Kegiatan ini bisa terselenggara berkat kerja sama dan kolaborasi bersama TP PKK Kabupaten Sambas," kata Mursanif.

• UMK Kayong Utara 2023 Telah Ditetapkan Akan Segera Disampaikan Kepada Pemerintah Provinsi Kalbar

Dia menjelaskan beberapa tujuan kegiatan ini diantaranya kampanye makan sayur dan buah terutama bagi anak-anak yang balita. Yakni anak-anak usia sekolah paud dan TK. Di samping itu, juga merupakan kegarakan pengendalian inflasi pangan.

Dia mengungkapkan, hasil data olah pangan harapan tahun 2022 menyebutkan konsumsi sayur dan buah masyarakat Kabupaten Sambas masih rendah.

Yakni konsumsi sayur sekitar 90,9 gram perkapita per hari dan konsumsi buah 48,2 gram perkapita per hari.

"Sehingga konsumsi sayur dan buah masyarakat Sambas kurang lebih 180 gram perkapita per hari. Idealnya masyarakat kita harus mengonsumsi sekitar 400 gram per hari. Menurut WHO dan Kementerian Kesehatan kita harus mengonsumsi 400 gram sayur dan buah perkapita per hari," katanya.

Rendahnya Konsumsi Sayur dan Buah

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas, Mursanif mengungkapkan angka konsumsi sayur dan buah masyarakat Sambas masih rendah.

Murnasif menjelaskan konsumsi sayur masyarakat Kabupaten Sambas hanya sebanyak 90,9 gram perkapita per hari. Sedangkan konsumsi buah hanya 48,2 gram perkapita dalam sehari.

"Berdasarkan hasil analisis olah pangan harapan data tahun 2022, konsumsi sayur dan buah masyarakat Kabupaten Sambas masih belum ideal. Dimana konsumsi sayur hanya meliputi 90,9 gram perkapita per hari sedangkan konsumsi buah 48,2 gram per kapita perhari," katanya, Senin 5 Desember 2022.

Sehingga konsumsi sayur dan buah, kata Mursanif, kurang lebih 180 gram per kapita per hari. Sementara itu idealnya setiap orang harus mengonsumsi 400 gram sayur dan buah per hari.

"Idealnya masyarakat kita harus mengonsumsi sekitar 400 gram. Menurut WHO dan Kementerian Kesehatan kita harus mengonsumsi 400 gram sayur dan buah perkapita per hari," katanya.

• Bonus Rp 900 Juta Dari Pemkab Untuk Atlet dan Pelatih Kontingen Kabupaten Mempawah