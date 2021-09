Kisah Surat Tidak Layak Vaksin

Oleh: dr. Danayu Sanni, SpJP(K), FIHA, Dokter Jantung RSUD Soedarso, Konsultan Kardiologi Intervensi, Sekretaris PERKI Pontianak.

Menyambut World Heart Day, yaitu Hari Jantung Sedunia, tahun ini World Health Organization (WHO), mengangkat tema tentang Use Heart to Connect.

Dasar tema ini adalah pandemi Covid 19 yang melanda seluruh dunia dalam dua tahun belakangan. Seperti telah kita tahu dan rasakan bersama, pandemi telah mengkotak-kotakan kita dalam berbagai kubu yang berlawanan.

Mereka yang percaya Covid, dan mereka yang tidak. Mereka yang bermasker berlapis-lapis dan mereka yang tidak. Mereka yang setuju vaksin Covid 19, dan mereka yang menolak. Telah lama kita melupakan bahwa tujuan kita sama, dalam hal ini, sama sama bertujuan membuat setiap orang sehat, bertahan dari pandemi.

Dalam bentuk yang lebih khusus, sama – sama memiliki jantung yang sehat, yang mampu bertahan selama pandemi dan seterusnya.

Di hari jantung sedunia tahun ini, WHO ingin mengingatkan kita lagi, untuk menghubungkan setiap kotak komunitas. Mereka sebagai penggagas dan penyelenggara besar perayaan, menggunakan logo hati, use (heart) to connect.

Jantung dalam bahasa inggris diterjemahkan sebagai heart. Di sisi lain, heart juga dapat berarti hati. Sehingga, tema Hari Jantung Sedunia tahun ini, bisa berarti gunakan hati untuk menghubungkan setiap komunitas yang terpisahkan karena Covid 19.

Sebagai contoh sederhana, mari saya ceritakan kisah yang terjadi hari ini di poli Jantung.

Pasien pertama saya, adalah seorang ibu yang membutuhkan operasi jantung, di Jakarta. Anaknya, adalah seorang yang tampak berpendidikan dan mengerti banyak hal. Maka dengan senang hati saya membuatkan surat rujukan untuk keperluan tersebut.

Namun suasana berubah ketika mereka meminta saya membuatkan surat tidak layak vaksin untuk keperluan penerbangan.