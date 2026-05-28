Bhabinkamtibmas Polsek Sebangki Jalin Kedekatan Dengan Warga

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Wujud kedekatan Polri dengan masyarakat terus ditunjukkan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Sebangki melalui kegiatan silaturahmi dan sambang ke rumah warga binaannya.

Dalam suasana penuh keakraban, Bhabinkamtibmas tampak duduk santai sambil berbincang bersama warga di teras rumah, mendengarkan berbagai keluhan serta masukan dari masyarakat pada Kamis 28 Mei 2026.

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat sekaligus menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif di wilayah Kecamatan Sebangki.

Dalam kesempatan itu, Bhabinkamtibmas juga menyampaikan berbagai himbauan kamtibmas kepada warga agar selalu menjaga kerukunan, meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak kriminalitas.

Serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya gangguan keamanan di lingkungan sekitar.

Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari melalui Kapolsek Sebangki Ipda Rudiansyah mengatakan bahwa kegiatan sambang dan silaturahmi yang dilakukan Bhabinkamtibmas merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat.

"Melalui kegiatan seperti ini, diharapkan terjalin komunikasi yang baik antara warga dan pihak kepolisian sehingga setiap informasi maupun permasalahan yang ada di masyarakat dapat cepat diketahui dan ditangani," ujar Kapolsek.

Lanjut Kapolsek, pihaknya terus mengarahkan seluruh personel Bhabinkamtibmas untuk aktif turun ke lapangan dan membangun hubungan humanis dengan masyarakat guna menciptakan rasa aman serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri.

Dengan adanya kegiatan tersebut, warga merasa senang dan mengapresiasi kehadiran anggota kepolisian yang selalu hadir di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman dan nyaman. (*)

